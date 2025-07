video suggerito

Perché Dembelè ha esultato al gol mimando un joystick: era un tributo al povero Diogo Jota In occasione del secondo gol del PSG al Bayern Monaco al Mondiale per Club, Dembelé ha voluto ricordare Diogo Jota morto tragicamente in un incidente stradale. Con l'esultanza tipica del giocatore portoghese, grande appassionato di videogiochi.

A cura di Alessio Pediglieri

La tragedia che ha colpito Diogo Jota con il drammatico incidente mortale in auto, ha sconvolto il mondo del calcio a livello globale. Il riverbero del dolore, del cordoglio, delle lacrime è arrivato anche al Mondiale per Club dove si è deciso di ricordarlo con un minuto di raccoglimento all'inizio di ogni sfida valida per i quarti di finale. Anche per PSG-Bayern Monaco dove si è andati oltre al momento del raddoppio dei francesi al 90′ grazie a Dembelé: che ha ricordato il giocatore portoghese del Liverpool imitandone la curiosa esultanza che lo aveva reso famoso.

Il raddoppio del PSG: Hakimi inventa, Dembelé finalizza

Una giocata straordinaria di Hakimi, poi il piattone ad incrocio di Dembelé a bruciare per la seconda volta Neuer e a mettere il punto esclamativo su una gara che ha regalato la semifinale allo squadrone di Luis Henrique che dopo aver vinto tutto in Europa si appresta a fare man bassa anche in America. Così si è conclusa la sfida di Atlanta che ha laureato i transalpini e bocciato i tedeschi di Kompany. Iniziata nel minuto di raccoglimento per Diogo Jota e chiusa sempre in ricordo del portoghese del Liverpool morto tragicamente in un incidente stradale.

L'esultanza di Dembelè col Joystick: è un tributo a Diogo Jota

Un cerchio che si è chiuso grazie a Dembelé, il bomber francese del PSG che prima ha siglato il gol che ha chiuso il match, poi ha dato spazio alla propria esultanza. Non la solita: una corsa verso la bandierina a braccia aperte a prendersi il meritato applauso, per poi adagiarsi a bordo campo sull'erba sintetica del Mercedes Stadium. Prima per ricevere gli abbracci dei propri compagni di squadra, poi per chiedere un attimo di raccoglimento, poi da seduto, facendo finta di avere tra le mani un joystick di una console da giochi. Un modo di esultare che non è certo passato inosservato, con cui il francese ha voluto omaggiare la propria rete a Diogo Jota.

Perché Diogo Jota festeggiava i gol con la stessa esultanza

Il giocatore del Liverpool e della Nazionale portoghese, infatti, era solito festeggiare nello stesso iconico modo ogni propria realizzazione, sedendosi a terra e fingendo una partita ai videogiochi. Un modo unico, identificativo che quando Dembelé ha riproposto ha richiamato nella mente di tutti il povero portoghese, imprimendo in quel semplice gesto un significato enorme. Dopotutto, come il calcio, i videogiochi erano la seconda grande passione di Diogo Jota a tal punto da essere entrati nelle celebrazioni dei suoi gol.