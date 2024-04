video suggerito

Timofeeva sotto shock a Madrid dopo un furto misterioso: "Mi hanno tolto 10mila euro, non so come" La tennista russa Timofeeva si è sfogata sui social dopo la brutta disavventura di un brutto furto subito a Madrid. Le sono stati tolti 10mila euro.

A cura di Marco Beltrami

Brutta disavventura per Maria Timofeeva in quel di Madrid. La tennista russa, che occupa attualmente il 99° posto del ranking WTA, ha subito un pesantissimo furto sul suo conto bancario proprio nei giorni in cui partecipava al prestigioso torneo spagnolo WTA 1000. Le sono state sottratte la bellezza di 8576 sterline, ovvero circa 10mila euro. Una situazione che ha profondamente destabilizzato l'atleta.

La ventenne era alle prese con le qualificazioni di Madrid, e dopo la vittoria del primo turno contro Fiona Ferro, è stata sconfitta da Harriet Dart nel match successivo. Timofeeva che nella scorsa stagione ha vinto il primo torneo a Budapest, si è mostrata molto confusa: non riusciva a capire come le fossero stati sottratti i soldi, visto che la sua carta di debito era stata nella sua borsa "per la maggior parte del tempo". Tranne per un breve periodo.

In un video caricato su Instagram, Maria ha spiegato: "Ciao a tutti, sono Maria Timofeeva. Ed eccomi di nuovo in Spagna sei mesi dopo ed ecco che sono stata derubata di nuovo. Quindi, vorrei condividere la mia storia e potrei davvero aver bisogno di alcuni consigli da parte di persone che potrebbero essersi trovate in una situazione simile. A quanto pare negli ultimi giorni mentre ero qui a Madrid qualcuno ha speso soldi dal mio conto bancario, poco più di 10.000 euro (8.576 sterline). Sto impazzendo perché non so come sia potuto succedere: fisicamente la mia carta è stata con me per la maggior parte del tempo, tranne un episodio in cui l'ho lasciata nella mia stanza mentre la stanza veniva pulita dalle cameriere del albergo".

Dopo le prime indagini è risultato che i soldi sarebbero stati spesi nella zona vicina al suo alloggio. Disperata Timofeeva ha chiesto consigli anche ai suoi follower su come comportarsi, nel caso ci fosse qualcuno che ha avuto la sua stessa disavventura: "Normalmente per l'acquisto online è necessario un codice di conferma che normalmente arriva sul mio telefono ma non è successo. Sì, non lo so, le circostanze sono pazzesche e non so come possa accadere, quindi per favore condividete qualcosa e siate consapevoli delle persone in Spagna e di queste situazioni perché succede ogni ca**o di volta: vengo qui e la situazione va fuori controllo".

Una mazzata per Timofeeva protagonista di un buon 2024 con il raggiungimento degli ottavi degli Australian Open, e in ascesa. Ovviamente sono state tante le risposte ai contenuti postati alla tennista russa che ha voluto dunque chiarire poi in seconda battuta alcuni punti.

Solo per chiarire alcune cose: "1) Non ho ricevuto nessun SMS relativo ai soldi spesi dal mio conto perché la sim collegata alla banca non è la mia principale, quindi fino ad oggi non l'ho installata. 2) La mia carta è di debito e la mia banca ha opzioni di comunicazione molto limitate, quindi non mi hanno contattato finché non sono stati spesi 10.000 € in un giorno e hanno bloccato la carta. Quindi per ora ho potuto solo inviare loro un'e-mail e sperare che possano rimborsare i soldi 3) Non ho usato bancomat durante il mio soggiorno qui e l'unico posto dove ho usato un lettore di carte è stato l'hotel ufficiale del torneo mentre pagavo la stanza del mio allenatore.

4)Fisicamente la carta era con me e per gli acquisti online, questi truffatori avrebbero avuto bisogno dei suoi dettagli e di un codice di conformità, quindi la domanda principale è: come ca**o hanno fatto a farlo. Scriverò alla polizia e vi terrò aggiornati".