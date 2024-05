video suggerito

Quanto guadagna chi vince la Coppa Italia 2024: i premi per Atalanta e Juventus Il premio in denaro previsto per Atalanta e Juventus valida per la finale di Coppa Italia 2023/2024. Il montepremi per entrambe le squadre dopo la sfida dell’Olimpico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

42 CONDIVISIONI condividi chiudi

Atalanta-Juventus è il match valido per la finale di Coppa Italia 2023/2024. La sfida tra la squadra di Gasperini e quella di Allegri si gioca oggi, mercoledì 15 maggio, alle ore 21:00. Una partita importante che potrebbe concedere subito a una delle due squadre la possibilità di alzare un trofeo ma anche di guadagnare un discreto gruzzoletto derivante dai premi messi a disposizione per chi riuscirà a vincerlo. In più entrambe le squadre avranno la possibilità di partecipare alle Final Four di Supercoppa Italiana che darà l'occasione di vincere un nuovo trofeo e incassare ulteriori introiti.

Quella di stasera è l'unica coppa che la Juventus potrà vincere in questa stagione vista l'esclusione dalle competizioni europee. Discorso diverso per l'Atalanta in attesa anche della finale di Europa League contro l'Olympiacos che i bergamaschi si sono guadagnati dopo aver battuto il Marsiglia nel doppio confronto. Ma quanto potrà entrare nelle casse di una tra Atalanta e Juventus per la vittoria finale della Coppa Italia? Anche per la finalista perdente è comunque previsto un premio in denaro.

Atalanta-Juventus si sfideranno all'Olimpico in finale.

Quanto guadagnano Juve o Atalanta in caso di vittoria, il montepremi

Le due squadre chiaramente potranno beneficiare degli incassi per i biglietti venduti e ai ricavi derivanti dai diritti tv. Per la finalista perdente la Coppa Italia vale complessivamente qualcosa come 5 milioni di euro mentre la squadra che sarà in grado di vincere la Coppa Italia si porterà a casa una somma pari a 7,6 milioni di euro. Tra Coppa Italia e Supercoppa – che vanta un montepremi totale di 23 milioni -, un club potrebbe arrivare a incassare fino a 15,6 milioni, senza considerare gli introiti derivanti dal botteghino.

Gli altri premi della Coppa Italia

Nel complesso la somma totale incassata dalla finalista perdente e da quella che solleverà il trofeo deriva dai vari premi in denaro raccolti a partire dagli ottavi di finale. Per ogni passaggio del turno infatti c'è una somma incassata dalle società.

Ottavi di finale: 400mila euro

Quarti di finale: 850 mila euro

Semifinale: 1,7 milioni di euro

Finalista perdente: 2 milioni di euro

Vittoria in finale: 4,6 milioni di euro.