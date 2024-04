Biglietti finale di Coppa Italia 2024 a Roma, quando escono e possibili costi

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Lazio-Juventus e Atalanta-Fiorentina. Le semifinali di ritorno di Coppa Italia prendono il via a partire da stasera, martedì 23 aprile, con la sfida dell'Olimpico tra la squadra biancoceleste e quella bianconera. Il 2-0 dell'andata in favore della squadra di Allegri mette sicuramente la Vecchia Signora in una situazione di vantaggio rispetto agli uomini di Tudor. Ma in 90′ può succedere di tutto. E infatti anche l'Atalanta giocherà domani giocherà con la stessa determinazione di voler ribaltare lo svantaggio maturato al Franchi contro la Fiorentina all'andata conclusa 1-0 per la viola.

Novanta minuti – o forse più – per decidere chi potrà accedere alla finale che si giocherà mercoledì 15 maggio alle ore 21:00 allo stadio Olimpico. Un giorno per capire dunque chi riuscirà ad accedere all'atto finale della competizione che si disputerà in gara unica. Un evento che ha già catturato l'attenzione dei tifosi a caccia dei biglietti che non sono ancora disponibili ma che potrebbero essere messi in vendita subito dopo le semifinali. Le fasce di prezzo potrebbero essere più o meno quelle già viste nell'ultima finale 2023 dello scorso anno.

La finale di Coppa Italia si giocherà all'Olimpico.

Quando escono i biglietti della finale di Coppa Italia all’Olimpico

I biglietti della finale di Coppa Italia che si disputerà allo Stadio Olimpico potrebbero essere messi in vendita nelle ore successive alle due semifinali. Presumibilmente si potrebbe immaginare che già tra il 23 e il 24 aprile sarà dato il via libera per tutti i colori quali vorranno accaparrarsi il ticket per la sfida di Roma.

Quanto costano i biglietti per la finale di Coppa Italia: possibili costi

Le fasce di prezzo per i biglietti della finale di Coppa Italia potrebbero essere più o meno simili a quelle dello scorso anno. All'Olimpico per la finale 2023 i biglietti erano disponibili con le seguenti modalità. La Tribuna Monte Mario con un prezzo di 190 euro. La Tribuna Tevere a 135 euro mentre Distinti e Curve rispettivamente 50 e 35 euro. Infine, non deambulanti e invalidi al 100% con accompagnatore al costo del biglietto pari a 50 euro mentre per i bambini che non abbiano compiuto il 6° anno di età l'ingresso è gratuito senza diritto di posto.

Dove sarà possibile acquistare i ticket per la finale a Roma

I biglietti della finale di Coppa Italia nel momento in cui sarà dato il via libera alla vendita potranno essere disponibili sul sito Vivaticket. Per tutti i tifosi la possibilità di acquistare il ticket anche nei vari punti vendita abilitati in giro per l'Italia.