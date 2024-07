I prezzi allucinanti per la finale di Coppa America: il posto peggiore costa oltre 2000 euro

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

L'Hard Rock Stadium ospiterà Argentina-Colombia, la grande finale di Coppa America, ma a dispetto del grande evento lo stadio potrebbe non essere tutto esaurito. Non per mancanza di tifosi o per una protesta in atto, ma per gli allucinanti prezzi dei biglietti imposti per poter assistere alla partita.

Miami sarà invasa dalle due tifoserie ma probabilmente qualcuno non avrà la possibilità di vedere le squadre dal vivo. A pochi giorni dall'evento sono circolati sui social i prezzi dei tagliandi ancora rimasti a disposizione e messi in vendita su siti specializzati. I prezzi sono fuori da ogni logica, soprattutto se paragonati a quelli che si vedono in Europa per eventi simili.

Pressi assurdi: si parte da oltre 2mila euro

Quanto costa assistere alla finale di Coppa America? Secondo le informazioni rilevate sui maggiori siti di rivendita si parte da un minimo di 2000 euro per i posti posizionati nella parte alta delle curve dove la visuale non è assolutamente privilegiata. In tribuna, dove invece si è più centrali, si arriva a pagare oltre 5000 euro per un singolo biglietto.

Si tratta di posti normali che in ogni stadio sarebbero venduti a molto meno. I posti VIP, già di norma molto costosi, raggiungono invece cifre irreali: il biglietto più costoso in assoluto, denominato "sideline suite" costa quasi 100mila euro a persona.

La preoccupazione in vista dei Mondiali

I prezzi dei biglietti hanno in parte rovinato l'atmosfera di questa Coppa America, compromessa dai costi troppo elevati che hanno frenato i tifosi e che non hanno invogliato di certo i curiosi ad aprirsi al nuovo sport. Una pessima notizia per gli Stati Uniti, il paese ospitante, che fra meno di due anni dovrà organizzare i Mondiali 2026.

La tendenza di quest'anno non è incoraggiante: i prezzi dei biglietti sono saliti alle stelle, soprattutto sui siti di rivendita dove la percentuale era maggiorata praticamente del 100%. Rispetto alla Coppa America organizzata nel 2016 i prezzi sono aumentati del 61% e in futuro la tendenza potrebbe essere la stessa.