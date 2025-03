video suggerito

La maglia di Zidane della finale dei Mondiali all’asta per 52mila euro: non l’ha mai indossata Zidane non ha mai indossato questa maglia della Francia nella finale del 1998 contro il Brasile. Ora vendita record a 52mila euro. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

C'era anche una speciale maglia di Zinedine Zidane tra i cimeli messi all'asta a Parigi in un evento della Maison Millon. Un oggetto diventato iconico per un motivo molto particolare: si è trattato infatti della casacca che il campione francese avrebbe dovuto indossare nella finale dei Mondiali del 1998 e che invece non è stata mai utilizzata dal diretto interessato. La divisa è stata acquistata per la bellezza di 52mila euro.

Perché Zidane non ha indossato la maglia nella finale dei Mondiali

Una somma importante per una casacca calcistica, che ha stuzzicato l'interesse di diversi collezionisti. La maglia blu con richiami bianchi e rossi, è stata autenticata da un esperto, Jean-Marc Leynet, che ha anche spiegato la sua storia curiosa. Zidane che fu il protagonista con una doppietta della finale dei Mondiali del 1998 vinta dalla nazionale francese 3-0 sul Brasile, aveva a disposizione tre maglie per quel match storico. Leynet ha spiegato: "Questa non è quella che indossava durante la partita. Zinedine Zidane ne indossava due, una nel primo e una nel secondo tempo. Questa è una delle maglie aggiuntive che il giocatore aveva a disposizione per la finale".

Il prezzo record della maglia di Zidane all'asta

Alla fine però non ci furono imprevisti, e quindi Zizou non ebbe la necessità di cambiarsi ulteriormente la casacca. E questa è diventata oggi oggetto di quest'asta con altri 199 lotti, tutti finiti nella bacheca di collezionisti. Con i 52mila euro investiti per l'acquisto, la maglia dell'ex campione di Juventus e Real Madrid è stata la più pagata.

Quella di Michel Platini, della finale della Coppa Intercontinentale contro l'Uruguay nel 1985, è stata venduta per 30.000 euro. La divisa di Kylian Mbappé durante la partita della fase a gironi dei Mondiali del 2022 contro la Danimarca è stata venduta per 12.000 euro. In ballo anche altre casacche storiche. Leynet ha svelato: "Ad esempio, per la finale di Euro 2000, abbiamo la maglia di Bixente Lizarazu per la squadra francese e la maglia di Nesta per l'Italia. Abbiamo anche, per la semifinale della Coppa del Mondo del 1998, le maglie di Thuram e Didier Deschamps e la maglia di Juric per la Croazia". E i proventi dell'asta saranno devoluti in beneficenza.