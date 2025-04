video suggerito

Un tifoso si tatua il QR Code che rimanda al video del gol in finale di coppa: ma YouTube lo cancella Atroce beffa per un tifoso del Newcastle, che si è tatuato sul polpaccio il QR Code che rinviava al video del gol segnato da Dan Burn nella storica finale di Coppa di Lega vinta sul Liverpool: i tifosi avversari si sono mobilitati per farlo cancellare da YouTube. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Paolo Fiorenza

46 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un gol segnato in una finale di coppa vinta è per sempre, un tatuaggio è (quasi) per sempre, un video su YouTube non lo è: questa può essere la sintesi della triste storia del tifoso del Newcastle che ha deciso di tatuarsi sul polpaccio il QR Code che rimandava al video del gol segnato da Dan Burn nella storica finale di Coppa di Lega vinta dal Newcastle sul Liverpool, salvo poi ritrovarsi col medesimo video cancellato da YouTube.

È domenica 16 marzo 2025: il Newcastle batte 2-1 il favoritissimo Liverpool nel tempio di Wembley, vince la finale della Coppa di Lega inglese e torna a mettere un trofeo in bacheca dopo 70 anni di attesa, celebrando il successo con una parata trionfale alla quale qualche giorno dopo hanno partecipato 300mila persone, praticamente il numero degli abitanti della città. Gli eroi per le ‘Gazze' sono stati i due autori delle reti decisive, il bomber svedese Isak e il difensore Dan Burn. "Non voglio andare a dormire perché mi sembra di sognare", ha poi detto il 32enne veterano, nato proprio a due passi da Newcastle.

Un tifoso del Newcastle si tatua il QR Code del gol di Burn, ma resta beffato

E nessuno voleva andare a dormire anche tra i tifosi, per paura di risvegliarsi da quello che sembrava essere un sogno, e allora un sostenitore sfegatato del Newcastle ha pensato bene di fissare per sempre quella vittoria sulla propria pelle, facendosi un tatuaggio molto particolare sul polpaccio: il QR Code che rinviava ad un link che altro non era che la clip su YouTube di Burn che festeggiava selvaggiamente il suo gol al Liverpool assieme ai compagni.

Averlo postato sui social è stata tuttavia una mossa incauta, che gli ha causato una beffa atroce. I tifosi avversari infatti si sono mobilitati per far cancellare il filmato in questione. "Segnalate in massa il video e fatelo rimuovere in modo che il codice QR non funzioni", ha scritto qualcuno sotto il post, ottenendo decine di migliaia di ‘mi piace', che si sono tradotti in un fiume di segnalazioni a YouTube, che alla fine ha cancellato il video dalla piattaforma.

Adesso il tifoso del Newcastle ha tatuato un QR Code che rimanda al messaggio di un video cancellato, decisamente originale ma meno di impatto…