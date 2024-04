video suggerito

Quando si gioca la finale della Coppa Italia 2023-2024, data e stadio della partita Juventus-Lazio e Fiorentina-Atalanta sono le semifinali di Coppa Italia. Le vincenti si affronteranno nella finale in programma mercoledì 15 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Alessio Morra

Juventus-Lazio e Fiorentina-Atalanta sono le semifinali di Coppa Italia 2023-2024. Si disputeranno in doppia sfida, prima l'andata e poi il ritorno. Tra il 23 e il 24 aprile si conosceranno i nomi delle due squadre finaliste, che si giocheranno il titolo nella finale che si disputerà a Roma il prossimo 15 maggio.

Juventus, Lazio, Fiorentina e Atalanta nelle ultime stagioni hanno puntato molto sulla Coppa Italia e hanno ottenuto risultati di rilievo. La Juve in assoluto è la squadra che ha vinto più volte il trofeo, mentre la Lazio ha vinto sei titoli negli ultimi venticinque anni ed è diventata la quarta all-time (dietro pure a Roma e Inter). La Fiorentina invece è stata finalista nel 2023, mentre l'Atalanta ha disputato e perso due finali nelle ultime cinque edizioni.

Insomma, in ogni caso ci saranno squadre che hanno già avuto modo di giocare la finale negli ultimissimi anni allo Stadio Olimpico, dove ancora una volta si terrà la finale della Coppa Italia.

A Roma si giocherà la finale in gara secca, ciò significa che in caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari si andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente poi ai calci di rigore. La data della finale è stata fissata quasi un anno fa e si terrà mercoledì 15 maggio. Giornata che per una delle quattro squadre ancora in lizza diventerà memorabile.

Le due squadre finaliste di diritto accederanno pure alla Supercoppa Italiana, che anche nella prossima edizione verrà disputata in Arabia Saudita con il nuovo format, che prevede in campo quattro squadre – le prime due del campionato 2023-2024 e le finaliste della Coppa Italia. Quindi un ulteriore motivo per raggiungere la finale per Juve, Lazio, Atalanta e Fiorentina.

Dunque la finale di Coppa Italia 2023-2024 si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma mercoledì 15 maggio. Quella sera si avrà la vincitrice della settantesima edizione. La Juventus con 14 trofei comanda nell'albo d'oro, davanti a Roma e Inter appaiate con 9 successi.