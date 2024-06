video suggerito

Prossima partita Italia agli Europei 2024, quando e contro chi gioca nei quarti: avversario, data e orario Ai quarti di finale l’Italia potrebbe incontrare l’Inghilterra, in una possibile rivincita della finale dell’Europeo di tre anni fa. Si giocherà sabato 6 luglio alle ore 18, e la vincente potrebbe avere la strada spianata fino alla finale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

L'Italia giocherà alle ore 18 l'ottavo di finale contro la Svizzera, e se riuscirà a uscire vincitrice dal confronto con gli elvetici, si potrebbe prospettare un quarto di finale Italia-Inghilterra, rivincita della finale della sorsa edizione degli Europei. Il quarto di finale che interesserà gli Azzurri si giocherà sabato 6 luglio alle ore 18, con il tabellone che metterà la Nazionale di fronte alla vincente di Inghilterra-Slovacchia.

Contro chi gioca l'Italia ai quarti, l'avversaria in tabellone

Al momento la possibile avversaria dell'Italia ai quarti di finale non è ancora nota. Per conoscerla, bisognerà attendere la disputa dell'ottavo di finale Inghilterra-Slovacchia, in programma domenica 30 giugno alle ore 18. Questo quarto di finale metterà in palio non solo un posto in semifinale, ma una grossa opportunità di poter arrivare fino all'ultimo atto del torneo, con Spagna, Germania, Francia e Portogallo che sono finite tutte nella parte alta del tabellone.

Quando gioca l'Italia ai quarti di Euro 2024

Se si qualificherà ai quarti di finale, la Nazionale di Luciano Spalletti tornerà in campo sabato 6 luglio alle ore 18 alla Esprit Arena di Düsseldorf, dove giocherà contro l'Inghilterra, nella rivincita della finale dello scorso Europeo, o la Slovacchia, allenata da Francesco Calzona, allenatore del Napoli nella seconda parte di questa stagione.

Dove si gioca la prossima partita dell’Italia: lo stadio dei quarti di finale

La gara dei quarti di finale degli Europei 2024 si terrà alla Esprit Arena di Düsseldorf, stadio che in questi Europei ospita per la prima volta un torneo per nazionali. La città della Renania settentrionale, infatti, non era stato teatro dei Mondiali di calcio del 2006, a differenza di Berlino, dove si gioca l'ottavo di finale Italia-Svizzera e dove la nazionale spera di tornare anche per la finale dell'Europeo, e ripetere l'impresa del Campionato del Mondo del 2006.