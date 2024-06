Inghilterra incolore ma 1ª nel girone, basta lo 0-0 con la Slovenia: ora è lo spauracchio dell’Italia

video suggerito

All'Inghilterra basta uno 0-0 contro la Slovenia nell'ultimo match del Gruppo C per assicurarsi l'accesso agli ottavi di finale degli Europei 2024 finendo dal lato del tabellone, sulla carta, meno impegnativo, cioè quello in cui è finita anche l'Italia di Luciano Spalletti. A passare come seconda è invece la Danimarca che dopo lo 0-0 contro la Serbia termina a pari punti, pari differenza reti, pari gol fatti e pari gol subiti con la Slovenia (con cui aveva pareggiato nello scontro diretto) ed essendo pari anche il conteggio dei cartellini ricevuti è il miglior posizionamento nel ranking delle Qualificazioni Europee a premiare i danesi. Gli sloveni comunque, contrariamente alla Serbia, non sono ancora eliminati in quanto saranno ripescati tra le migliori terze che accederanno agli ottavi.

Un pareggio a reti inviolate contro la Slovenia dunque per l'Inghilterra, arrivata al termine di un match che ha visto gli uomini di Southgate non cominciare col piede giusto tanto da rischiare di andare sotto in avvio con il colpo di testa di Sesko che da buona posizione non è però riuscito a dare forza al pallone permettendo così a Pickford un comodo intervento. Per il resto del primo tempo gli inglesi non rischiano più ma, fatta eccezione per il gol annullato a Saka per un evidente fuorigioco di Foden in avvio d'azione, non riescono nemmeno a rendersi pericolosi dalle parti di Oblak mai chiamato ad intervenire.

Nella ripresa la formazione inglese alza ritmo alla ricerca di quel gol che blinderebbe il primo posto nel girone ma anche in questo caso si tiene il costante controllo del pallone senza però poi riuscire ad essere efficaci al momento dell'ultima giocata con l'arcigna difesa slovena che restando compatta e facendo densità all'interno della propria area di rigore difende senza grossi affanni la porta di un Oblak inoperoso. Gli sloveni compiono dunque l'impresa fermando sullo 0-0 la corazzata di Southgate e sfiorano la qualificazione come secondi del girone (persa per l'ammonizione ricevuta da Bijol al 72′) ma possono comunque festeggiare perché va comunque agli ottavi essendo già sicura di essere una delle quattro migliori terze.

Si conclude con un'altra prestazione incolore invece l'avventura della Serbia ad Euro 2024. Contro la Danimarca Samardzic e compagni faticano a trovare il bandalo della matassa tanto che nei primi 45 minuti non solo non riescono mai a calciare verso la porta difesa da Schmeichel ma sono addirittura quasi assediati dai danesi guidati dal neorecordman di presenze Christian Eriksen.

Un resoconto che convince Stojkovic a mandare in campo Jovic (preferito a Vlahovic entrato poi solo nel finale) e Tadic lasciando negli spogliatoi il deludente calciatore dell'Udinese e Gudelj. Una mossa che sembra pagare subito con l'attaccante che ha giocato nel Milan in quest'ultima stagione che trova il gol salvo vederselo poi annullare per un millimetrico fuorigioco di partenza sul passaggio in profondità del compagno. Complice anche il calo fisico da parte dei danesi, i serbi nella parte finale del match riescono a prendere in mano il possesso del gioco per trovare quella rete che avrebbe evitato l'ultimo posto nel girone e la conseguente prematura eliminazione dalla competizione. Cosa che però non è arrivata e così al triplice fischio a festeggiare è solo la Danimarca che si qualifica agli ottavi come seconda del girone e agli ottavi affronterà i padroni di casa della Germania.