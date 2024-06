video suggerito

Tabellone Europei 2024, gli accoppiamenti dagli ottavi alla finale Il tabellone degli Europei 2024 si comporrà al termine della fase a gironi. Passano agli ottavi le prime e le seconde dei gironi, ma anche le quattro migliori terze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stanno per iniziare gli Europei del 2024, che prenderanno il via venerdì 14 giugno con la sfida Germania-Scozia, e termineranno a Berlino domenica 14 luglio. Cinquantuno partite da giocare in un mese, con una nazionale che trionferà e aggiungerà il proprio nome nell'albo d'oro. La Francia sembra favorita, ma fondamentale sarà il tabellone che può riservare un cammino complicatissimo a chiunque, ma anche regalare un percorso ‘agevole' alle nazionali più forti. I ripescaggi possono essere determinanti. Francia e Spagna rischiano di essere

Il tabellone degli ottavi di Euro 2024

I gironi sono sei, gli ottavi sono otto e va da sé che quattro seconde si affronteranno in due ottavi di finale. Ciò significa che se l'Italia arriverà prima nel Gruppo B finirebbe nella parte alta del tabellone, incrociando teoricamente la Germania nei quarti. Dovesse finire seconda sfiderebbe negli ottavi un'altra seconda, quella del Gruppo A.

1ª Gruppo B – 3ª Gruppo A/D/E/F

1ª Gruppo A – 2ª Gruppo C

1ª Gruppo F – 3ª Gruppo A/B/C

2ª Gruppo D – 2ª Gruppo E

1ª Gruppo E – 3ª Gruppo A/B/C/D

1ª Gruppo D – 2ª Gruppo F

1ª Gruppo C – 3ª Gruppo D/E/F

2ª Gruppo A – 2ª Gruppo B

Leggi anche Dove si giocano gli Europei 2024 di calcio: gli stadi delle partite

Gli incroci ai quarti di finale

Il 5 e il 6 luglio si disputeranno i quarti di finale degli Europei. Difficile azzardare previsioni su chi potrà giocarli. Di sicuro c'è la possibilità di avere sfide di altissimo livello con Francia, Inghilterra e Portogallo che potrebbero incrociarsi nella parte bassa del tabellone.

1ª Gruppo B – 3ª Gruppo A/D/E/F vs 1ª Gruppo A – 2ª Gruppo C

1ª Gruppo F – 3ª Gruppo A/B/C vs 2ª Gruppo D – 2ª Gruppo E

1ª Gruppo E – 3ª Gruppo A/B/C/D vs 1ª Gruppo D – 2ª Gruppo F

1ª Gruppo C – 3ª Gruppo D/E/F vs 2ª Gruppo A – 2ª Gruppo B

Le date di semifinali e finale degli Europei in Germania

Le semifinali di Euro 2024 si disputeranno il 9 e il 10 luglio. La prima delle due sfide si terrà all'Allianz Arena, la casa del Bayern Monaco, la seconda invece a Dortmund, nello stadio del Borussia che evoca dolci ricordi all'Italia. La finale invece si giocherà a Berlino, domenica 14 luglio. Calcio d'inizio alle ore 21.