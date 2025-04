video suggerito

De Gea salva la Fiorentina, la Viola ha un piede in semifinale di Conference: battuto 2-1 il Celje La Fiorentina ha un piede in semifinale di Conference League: battuto 2-1 il Celje grazie ai gol di Ranieri e Mandragora ma nel finale è decisivo De Gea.

A cura di Vito Lamorte

La Fiorentina ha un piede in semifinale di Conference League: battuto 2-1 il Celje grazie ai gol di Ranieri e Mandragora ma nel finale è decisivo De Gea con un grande intervento su un tiro ravvicinato. La squadra di Raffaele Palladino si prende un bel vantaggio in vista del ritorno al Franchi di Firenze ma ha sofferto un po' troppo nella finale conclusiva del match.

Dopo la seconda rete la Viola non è riuscita a gestire i tempi e i momenti, con la partita che si è riaperta a causa di un calcio di rigore regalato da Pongracic alla squadra di Riera.

Ranieri-Mandragora, la Fiorentina ha un piede in semifinale di Conference

Il Celje è partito forte e si è portato subito al limite dell’area viola ma la difesa di Palladino ha resistito e poco prima della mezz'ora la Fiorentina ha sbloccato il risultato con Luca Ranieri, che vince un rimpallo e dall’area piccola batte il portiere avversario (non esente da colpe).

Gli sloveni provano ad attaccare la Fiorentina alla ricerca del pareggio ma la squadra gigliata risponde con la consapevolezza di avere più qualità degli avversari: Mandragora si procura e trasforma un rigore che sembra chiudere i giochi.

Quando sembra filare tutto liscio per la Viola, ecco che un fallo di Pongracic in piena area regala un rigore al Celje che Delaurier-Chaubet non sbaglia e riapre la sfida. I ragazzi di Palladino soffrono nel finale e una ‘paratona’ di De Gea evita il pareggio dei padroni di casa.

Celje-Fiorentina, il tabellino

RETI: 27′ Ranieri, 62′ rig. Mandragora, 67′ rig. Delaurier-Chaubert.

CELJE (4-3-2-1): Silva; Juanjio Nieto, Vuklisevic, Nemanic, Karnicnik; Kvesic (dall'83' Iosifov), Zabukovnik, Svetlin; Delaurier-Chaubert, Matko, Seslar. All. Riera.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Moreno (dal 46′ Parisi), Mandragora, Cataldi (dal 64′ Richardson), Adli (dal 64′ Fagioli), Folorunsho (dal 77′ Dodò); Beltran, Zaniolo. All. Palladino.

ARBITRO: Felix Zwayer (GER)