Svizzera-Italia agli Europei 2024, orario e dove vederla in TV e streaming sulla Rai: la formazione di Spalletti L’Italia di Spalletti apre il programma degli ottavi agli Europei 2024 sfidando domani alle 18 la Svizzera di Yakin: in palio il pass per la qualificazione ai quarti di finale. Spalletti con Mancini al posto dello squalificato Calafiori, Zaccagni parte dalla panchina, Scamacca titolare in avanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Grazie al gol di Zaccagni in extremis contro la Croazia, l'Italia di Spalletti affronta la Svizzera di Yakin per gli ottavi di finale degli Europei 2024 in Germania: la nazionale azzurra si troverà di nuovo ad affrontare gli elvetici che già hanno eliminato l'Italia in occasione delle qualificazioni per i mondiali in Qatar 2022. La partita è in programma domani, sabato 29 giugno, alle ore 18:00 all'Olympiastadion di Berlino, lo stadio che vide gli Azzurri trionfare contro la Francia ai Mondiali 2006. Diretta TV in chiaro su Rai 1 e in streaming gratis su RaiPlay.

Dopo la sofferta qualificazione agli ottavi, raggiunta solo al 98′ contro la Croazia, la nazionale di Spalletti si trova di fronte la Svizzera, arrivata seconda nel girone A dietro la Germania. Sfida da dentro o fuori: chi vince si qualifica ai quarti contro Inghilterra o Slovacchia; supplementari e rigori in caso di pareggio al 90′.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Luciano Spalletti potrebbe schierare Buongiorno al posto dello squalificato Calafiori. Il tecnico dovrebbe puntare sulla difesa a 3. Ballottaggio tra Scamacca (favorito) e Retegui, Zaccagni partirà dalla panchina. Spauracchio Sommer per Jorginho.

Partita Italia-Svizzera, a che ora si gioca: l'orario

Svizzera-Italia è in programma oggi sabato 29 giugno alle ore 18. La partita degli ottavi si disputerà a Berlino, presso l'Olympiastadion. Si tratta di uno stadio che evoca dolci ricordi per la Nazionale che qui giocò e vinse la finale dei Mondiali 2006.

Dove vedere Svizzera-Italia in TV e streaming: il canale Rai

Dove vedere Svizzera-Italia in TV? La partita degli ottavi degli Europei si potrà vedere in diretta TV in chiaro su Rai 1 con la telecronaca di Rimedio e Di Gennaro. Possibile seguire Svizzera-Italia anche su Sky, e in particolare sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Un servizio riservato agli abbonati. Telecronaca di Caressa e Bergomi.

Svizzera-Italia si potrà vedere anche in streaming in chiaro, collegandosi alla piattaforma Rai Play in modo gratuito. Gli abbonati Sky potranno vedere la partita grazie all'app Sky GO visibile su dispositivi portatili e streaming. Match trasmesso anche su NOW, piattaforma live on demand.

Svizzera-Italia, le probabili formazioni a Euro 2024

Spalletti potrebbe tornare al 4-2-3-1 nel corso del match contro la Svizzera, anche se inizialmente punterà al 3-5-2. La principale defezione è quella di Calafiori, squalificato e costretto ad un turno di stop. Chance per Buongiorno in coppia con Bastoni ma accanto al nerazzurro il favorito resta il romanista Mancini. In mediana nessun spazio a cambi o prove particolari: esterni Di Lorenzo e Dimarco, in mezzo Barella, Jorginho e Pellegrini. In avanti ritorna titolare Scamacca supportato da Chiesa. Le probabili formazioni:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Pellegrini, Dimarco; Chiesa, Scamacca.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Stergiou, Freuler, Xhaka, Aebischer; Ndoye, Vargas; Embolo.