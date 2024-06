video suggerito

Cosa succede se Svizzera-Italia finisce con un pareggio: il regolamento su supplementari e rigori In caso di pareggio tra Svizzera e Italia al termine dei 90 minuti, da regolamento, si disputeranno prima i supplementari e, se la parità persiste, si ricorrerà ai calciatori di rigore per definire la qualificata ai quarti di Euro 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Svizzera e Italia disputeranno supplementari e batteranno i rigori in caso di parità.

Gli ottavi di finale aprono la fase a eliminazione diretta di Euro 2024. L'Italia, qualificatasi come seconda grazie alla rete provvidenziale di Zaccagni contro la Croazia, affronta la Svizzera questa sera a Berlino. Gli Azzurri si trovano nella parte più agevole del tabellone che, complice il pareggio della Francia con la Polonia e la vittoria dell'Austria, è completamente sbilanciato per la presenza di tutte le big nell'altro ramo del torneo.

Cosa succede in caso di parità al termine dei 90 minuti

Non ci sono più calcoli da fare, per passare il turno serve solo una cosa: segnare un gol in più degli avversari. Nelle partite secche no si può uscire al campo se non con un esito compiuto. Cosa significa? Che se al termine dei 90 minuti le squadre saranno in situazione di pareggio, da regolamento si disputeranno due tempi supplementari da 15 minuti oppure si deciderà tutto ai rigori.

Anche se la tendenza da qualche anno a questa parte è sfumare progressivamente l'extra-time di 30 minuti fino ad annullarlo, in Germania si procederà con il ‘vecchio' copione: ovvero il ricorso ai penalty per stabilire chi passerà ai quarti di finale qualora il risultato non si sbloccasse nemmeno nei supplementari. Questo nonostante la stessa Uefa li abbia cancellati in occasione dell'ultima edizione della Supercoppa europea e in Italia la Lega Serie A li ha accantonati fino ai quarti della Coppa Italia.

Nel 2020 l'Italia eliminò la Spagna e vinse in finale grazie ai tiri dal dischetto

A Euro 2020 la lotteria dei calci di rigore fu favorevole alla Nazionale azzurra che prima sconfisse la Spagna in semifinale poi l'Inghilterra in finale. Due le immagini iconiche di quei momenti: il cruccio di Jorginho per un errore che avrebbe potuto compromettere tutto (ombre che s'è portato dietro contro Sommer e la Svizzera); il disorientamento di Donnarumma che, dopo l'ultimo tiro dagli undici metri, non si era accorto che l'Italia era diventata campione d'Europa. E proprio la lista dei rigoristi è uno dei temi che Spalletti affronterà nel segreto del ritiro, lontano dagli occhi indiscreti e dalle soffiate delle ‘talpe' che spifferano tutto ai media.