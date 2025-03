video suggerito

Chiesa rischia di non ricevere la medaglia della vittoria della Premier League: cosa dice il regolamento Il Liverpool sta dominando la Premier League e vincerà il suo titolo numero 20 ma Federico Chiesa rischia di non ricevere la medaglia della vittoria del campionato inglese: cosa dice il regolamento. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Liverpool sta dominando la Premier League e vincerà il suo titolo numero 20 ma Federico Chiesa rischia di non ricevere la medaglia della vittoria del campionato inglese: cosa dice il regolamento.

Arrivati alla 29esima giornata del torneo, l'ex calciatore di Juventus e Fiorentina è fermo ad appena tre presenze e il regolamento prevede che il ‘premio’ venga riservato soltanto ai calciatori che hanno messo a referto almeno cinque apparizioni in stagione.

Chiesa rischia di non ricevere la medaglia della vittoria in Premier

La Premier League è arrivata alla giornata numero 29 e Federico Chiesa ha messo a referto solo tre presenze in campionato inglese, che diventano 10 se sommiamo anche le 3 in Champions e le 4 tra FA Cup e Carabo Cup. L'ultima apparizione dell'ex Fiorentina e Juve risale nel torneo nazionale risale al 25 gennaio, con soli quattro minuti disputati contro l'Ipswich Town, mentre l'ultimissima presenza in campo è arrivata il 9 febbraio in FA Cup contro il Plymouth Argyle.

Il totale in campo in Premier League del calciatore italiano è di appena 25 minuti, arrivati nelle tre partite contro Bournemouth, Brentford e Ipswich Town. Queste apparizioni non sarebbero sufficiente per garantirgli la medaglia di campione d'Inghilterra, visto che le regole dalla Premier League prevedono un minimo di cinque apparizioni.

Il Liverpool ha un vantaggio di 15 punti sull'Arsenal e bisognerà capire capire in che modo Arne Slot deciderà di gestire il classe 1997 in queste ultime giornate, con i Reds che sono in lotta anche in Champions League e in Carabao Cup.

Chiesa, futuro lontano dal Liverpool: torna in Italia?

Il futuro di Federico Chiesa sembra lontano dal Liverpool soprattuto perché con questo minutaggio difficilmente Luciano Spalletti potrà prenderlo in considerazione per la Nazionale, a cui il calciatore classe '97 tiene molto: non è da escludere un ritorno in Italia ma bisogna capire chi sarà disposto ad assicurargli un posto da titolare per poter ritrovare la condizione e farlo tornare a splendere.