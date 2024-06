video suggerito

Jorginho rivive il suo incubo: contro la Svizzera e contro Sommer sbagliò due rigori pesantissimi Jorginho ha sbagliato due calci di rigore contro la Svizzera, nel 2021. Quei due errori sono costati all'Italia la qualificazione ai Mondiali 2022. E ora c'è Svizzera-Italia agli Europei.

A cura di Alessio Morra

L‘Italia è agli ottavi di Euro 2024, scenderà in campo sabato 29 giugno a Berlino contro la Svizzera, che è più che un déjà vu, essendo la Svizzera la nazionale che l'Italia ha affrontato più volte nella sua storia. Gli ultimi precedenti fanno male, molto male. Perché i due pareggi del 2021 sono costati agli Azzurri la qualificazione ai Mondiali del 2022. Due partite condizionate dagli errori dal dischetto di Jorginho, che ora si troverà di fronte di nuovo Sommer, anche se forse non dal dischetto.

Le tre partite tra Italia e Svizzera del 2021

Nel 2021 l'Italia e la Svizzera si sono affrontate tre volte. La prima all'Olimpico, 3-0. Era la seconda partita della fase a gironi. Gli Azzurri conquistarono la qualificazione con un turno d'anticipo, gli svizzeri la ottennero pochi giorni dopo. L'Italia divenne, poi, campione d'Europa, mentre la Svizzera eliminò la Francia prima di arrendersi ai rigori alla Spagna. Dopo quell'Europeo Petkovic lasciò la panchina e venne ingaggiato Murat Yakin, gloria svizzera che ha ottenuto risultati eccezionali.

Sommer para il rigore a Jorginho

Il 5 settembre 2021, la Svizzera ospitò l'Italia, che veleggiava. Terminò 0-0. Quel pareggio venne anche accolto bene, considerato l'avvio di qualificazione e l'Europeo appena vinto. Jorginho ebbe l'occasione migliore, ma la mancò sbagliando malamente un rigore. Il solito saltello non ingannò Sommer, uno specialista, che bloccò la conclusione senza fare fatica. Un'occasione d'oro bruciata malamente.

Jorginho sbaglia ancora contro la Svizzera

Due mesi dopo, a novembre, l'Italia sempre a Roma giocò con la Svizzera. Era la partita decisiva. Mancini doveva vincere per mettersi davanti einvece finì 1-1. Svizzeri subito avanti, poi pari di Di Lorenzo. Al 90′ viene decretato un rigore per la Nazionale. Dal dischetto si presenta sempre Jorginho, che però calcia addirittura alto. Sogni di gloria svaniti. Pochi giorni dopo la Svizzera si qualificherà per i Mondiali e l'Italia finirà agli spareggi (che saranno disastrosi).

Jorginho può essere uno dei rigoristi dell'Italia

Ne è passata tanta di acqua sotto i ponti da quel momento. L'Italia ha cambiato allenatore, la Svizzera no, ma è ancora nella fase a eliminazione diretta di una grande manifestazione e chissà se saranno ancora decisivi i calci di rigore. Jorginho, tecnicamente, è uno dei rigoristi dell'Italia e chissà se in caso di penalty si presenterebbe dagli undici metri. L'italo-brasiliano sarebbe pronto, Sommer pure, d'altronde non c'è due senza tre e il numero uno interista è uno specialista.

Ma l'Italia vuole sfatare questo tabù svizzero e Jorginho vuole prendersi una rivincita, e chiudere, nel caso,la sua serie negativa. Perché ha fallito gli ultimi quattro rigori tirati con la Nazionale.