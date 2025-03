Perché Gimenez ha tirato il rigore contro il Napoli al posto di Pulisic: incubo Milan dagli undici metri

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Continua l'incubo del Milan sui calci di rigore in questa stagione. Anche contro il Napoli è arrivato un errore dagli undici metri e questa volta è toccato a Santiago Gimenez, che ha fallito il penalty del possibile 2-1 a venti minuti dalla fine facendosi bloccare la conclusione da Meret. L'attaccante messicano si è così presentato sul dischetto calciando debolmente e si è riaperto il dibattito sui rigoristi del Diavolo.

Il Milan ha sbagliato il quarto rigore in campionato: oltre ai due falliti a Firenze, l’errore di Gimenez a Napoli si aggiunge a quello di Pulisic contro il Torino. I rossoneri condividono questo primato negativo con il Friburgo: solo il club tedesco ha sbagliato lo stesso numero di penalty nei cinque principali campionati europei. Una statistica a dir poco allarmante.

Perché Gimenez ha tirato il rigore a Napoli al posto di Pulisic

Il dibattito sui rigoristi del Milan è un tema dall'inizio della stagione per il Milan: dopo la notte disastrosa di Firenze, con gli errori di Theo Hernandez e Tammy Abraham, in questo caso non ci sono stati litigi tra compagni ma un gesto che è stato raccontato dal bordocampista di DAZN: il rigorista designato del Diavolo è Pulisic ma l'americano, a cui Leao aveva consegnato il pallone, ha deciso di cederlo a Gimenez per farlo sbloccare dopo un periodo complicato.

Una decisione che, alla luce dell'errore, ha riaperto le discussioni sulle gerarchie dei rigoristi del club rossonero: se Gimenez avesse segnato si sarebbe parlato di generosità mentre ora la discussione è ribaltata. La verità è che cambiare chi va dagli undici metri non fa bene soprattutto ai calciatori e questa situazione deriva dalle poche certezze che ci sono all'interno del gruppo.

Conceiçao: "Pulisic ha voluto dare fiducia al suo compagno"

Sergio Conceiçao dopo la partita si è espresso così sull'accaduto: "Rigorista? Ci sono tre giocatori che battono. Pulisic ha voluto dare fiducia al suo compagno che non segnava da tanto, ma è un buon segno dello spogliatoio che abbiamo. Non meritavamo questa sconfitta.