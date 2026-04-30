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L’ex Napoli Vinicius sbaglia tre rigori in 6 minuti, disastro in Copa Sudamericana

Serata da incubo in Copa Sudamericana per l’ex calciatore di proprietà del Napoli Carlos Vinicius, che si è fatto parare tre calci di rigore in appena 6 minuti durante Palestino-Gremio.
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A cura di Paolo Fiorenza
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Il famoso monologo di Paolo Rossi dedicato a Evaristo Beccalossi e ai suoi due rigori sbagliati nella partita di Coppa delle Coppe tra Inter e Slovan Bratislava (15 settembre 1982) impallidisce di fronte a quello che ha fatto Carlos Vinicius – che in Italia ricordiamo calciatore di proprietà del Napoli (tra il gennaio 2018 e il luglio 2019, ceduto per ben 17 milioni di euro), peraltro senza mai vestirne la maglia – nel corso del match di Copa Sudamericana giocato dal suo Gremio contro i cileni del Palestino. Il 31enne attaccante ex Benfica, PSV e Fulham ha infatti fallito ben tre penalty nell'arco di 6 minuti, facendoseli parare tutti dal portiere avversario, Sebastian Perez Kirby.

"Lui guardò tutto lo stadio negli occhi e disse ‘lo tiro io…' e io pensai con tutto lo stadio: questi sono gli uomini veri. Prese la palla e la mise sul dischetto del calcio di rigore. Lo fece con la sicurezza dell'uomo che non avrebbe mai e poi mai sbagliato. E sbagliò", affabulava l'interista Paolo Rossi. Moltiplicatelo per tre e capirete l'incubo vissuto da Vinicius, un disastro che ha avuto conseguenze pesanti sull'esito del match, terminato in pareggio per 0-0.

Vinicius si è presentato per la prima volta sul dischetto all'11' del primo tempo, facendosi parare la conclusione da Perez tuffatosi alla sua sinistra. Ma il portiere era avanzato oltre la linea di porta prima della battuta e l'arbitro ha disposto la ripetizione del tiro. Al 14′ dunque l'attaccante brasiliano ci ha riprovato cambiando angolo, ma ha trovato ancora l'opposizione del portiere. Altro controllo del VAR e altra ripetizione del penalty per lo stesso motivo, ovvero Perez aveva entrambi i piedi oltre la linea. Al 17′ è allora andato in scena il terzo tentativo di Vinicius, che tuttavia è scivolato proprio al momento del calcio: terza parata del portiere del Palestino, stavolta definitivamente buona.

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Ma se le cose possono andare male lo faranno, e allora lo stesso Vinicius si è visto annullare al 78′ il gol della vittoria per il Gremio – dopo che aveva messo a segno un bel tiro a giro – per un fallo di mano di un compagno di squadra poco prima che ricevesse il pallone, infrazione rilevata dal VAR.

La squadra brasiliana torna a casa con un punto che le va strettissimo (ha anche chiuso il match con un uomo in più), restando in seconda posizione nel Gruppo F della Copa Sudamericana alle spalle del Montevideo City, quando sono state giocate tre partite su sei.

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