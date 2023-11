Jorginho sbaglia ancora un rigore con l’Italia: il coraggio non basta, sembra un film già visto Jorginho sbaglia ancora un rigore con l’Italia: contro la Macedonia del Nord il centrocampista dell’Arsenal si è fatto ipnotizzare da Dimistrievski. Sembra un film già visto.

A cura di Vito Lamorte

Jorginho sbaglia ancora un rigore con l'Italia. Il centrocampista dell'Arsenal contro la Macedonia del Nord si è fatto ipnotizzare da Dimistrievski e ha ripetuto gli errori che di cui si era reso protagonista nell'autunno del 2021. Le esecuzioni sciagurate contro la Svizzera erano costate tanto alla selezione allenata da Roberto Mancini nel percorso verso i Mondiali di Qatar 2022 e il numero 8 della Nazionale Italiana era stato molto contestato.

È tornato a vestire l'azzurro dopo qualche mese di assenza e alla prima occasione non ha avuto paura nel ripresentarsi sul dischetto: la conclusione di Jorginho è la fotocopia dell'errore contro la Svizzera nella gara d'andata del 5 settembre del 2021 al St. Jakob-Park di Basilea, quando fu Sommer a respingere la conclusione del centrocampista italiano nella sfida d'andata dei gironi di qualificazioni per la Coppa del Mondo 2022.

Purtroppo il centrocampista ex Napoli e Chelsea aveva sbagliato un altro penalty anche al ritorno contro gli elvetici sempre allo stadio Olimpico qualche mese più tardi, il 12 novembre 2021, quando con un pareggio per 1-1 chiuse quasi definitivamente le porte per la qualificazione diretta agli ultimi Mondiali. In quel caso era l'altra porta, quella sotto la curva Sud, ma l'esito non è cambiato.

È il terzo penalty che Jorginho sbaglia consecutivamente con la Nazionale, se escludiamo quello parato da Pickford nella finale di EURO 2020 a Wembley: includendo quello sarebbero quattro di fila. L'ultimo rigore realizzato dal calciatore classe 1991 con la Nazionale è quello contro la Spagna, decisivo per la vittoria nella semifinale dell'Europeo.

Si è parlato molto di questa possibilità nei giorni scorsi e lo stesso Jorginho si era detto disponibile per andare a calciare se ci fosse stato bisogno e ha dimostrato grande coraggio nel prendersi questa responsabilità: quel modo di calciare, però, sembra essere finito nelle letture dei portieri che lo affrontano e non è più efficace come i primi tempi.

In occasione di un break, Luciano Spalletti ha rincuorato il suo calciatore per l'errore e lo ha incitato, chiedendogli di continuare a giocare come aveva fatto fino a quel momento.

Probabilmente Jorginho cambierà modo di battere dagli undici metri ma è altrettante probabile che non calcerà più i rigori con la Nazionale.