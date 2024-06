video suggerito

Donnarumma distrutto davanti alla pessima prova dell’Italia: “Chiedo scusa, abbiamo deluso tutti” L’amarissimo mea culpa di Donnarumma a fine Italia-Svizzera che ha visto l’eliminazione degli Azzurri dagli Europei 2024, dopo una prestazione inguardabile: “E’ mancato tutto, il coraggio, le qualità… Abbiamo sbagliato tutta la partita” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Gigio Donnarumma è distrutto dopo Italia-Svizzera finita con un 2-0 per gli elvetici e una Nazionale che ha mostrato il peggio di sé in una gara in cui non è mai riuscita a dare un minimo segno di reazione. Il portiere e capitano azzurro, ancora una volta tra i migliori in campo, a testa alta ammette le colpe del gruppo senza troppi giri di parole o cercando alibi e scuse: "E' mancato tutto oggi, chiediamo scusa perché abbiamo deluso tutti".

Alcune sue parate in campo hanno evitato una capitolazione immediata ma alla lunga ha dovuto chinare il capo pure Donnarumma che così come era accaduto contro la Croazia anche con la Svizzera ha provato a tenere a galla una braca che faceva aqua da tante parti, troppe. Purtroppo l'esito è stato differente: una sconfitta che vale l'eliminazione dal torneo in cui eravamo campioni in carica, con la peggiore partita giocata.

Le scuse di Donnarumma nel dopo Italia-Svizzera

Gigio Donnarumma si avvicina a sguardo chino e a testa bassa alle telecamere della Rai dopo la bruttissima sconfitta contro la Svizzera. Nello stesso stadio dove nel 2006 si costruì la storia, oggi si è giocata la peggiore gara del torneo e non solo perché sotto la gestione Spalletti non si ricorda un'altra prestazione così deludente. "Chiediamo scusa, abbiamo deluso tutti oggi". Queste le prime parole di Donnarumma che non nasconde la propria amarezza né cerca facili alibi.

Una gara sbagliata sotto ogni punto di vista: "Non pressavamo bene, abbiamo sbagliato tutta la partita, una gara difficilissima da digerire per come si è svolta. Una situazione che è da accettare, purtroppo è andata così… Oggi è mancato un po' tutto, è mancato il coraggio, sono mancate le qualità. Nel primo tempo abbiamo fatto malissimo" ammette sconsolato ancora Donnarumma. "Loro avevano sempre il pallino del gioco, ci hanno fatto male. Potevamo ripartire bene? Sì, ma abbiamo preso subito ancora gol ed è stato difficilissimo ripartire, così poi abbiamo deluso".