Orsolini al concerto di Cesare Cremonini deve mantenere una promessa: "Prima chiedo scusa a tutti" Il tour di Cremonini ha fatto tappa al Bologna dove era presente un ospite speciale: sul palco è salito Orsolini che era lì per mantenere una promessa fatta prima della finale di Coppa Italia.

A cura di Ada Cotugno

Per Cesare Cremonini New York è una promessa d'amore, per Riccardo Orsolini lo stesso concetto vale per Bologna. La città è diventata casa sua e lui il grande idolo di tutti i tifosi che ancora festeggiano per la storica vittoria in Coppa Italia che ha chiuso una stagione strepitosa: la cavalcata fino alla partita con il Milan ha regalato emozioni immense anche al cantante, fiero sostenitore dei rossoblù che segue ogni volta che ne ha l'opportunità. Per questo prima della finale aveva strappato una promessa all'attaccante, una piccola follia da fare soltanto se fosse riuscito a portare a casa la coppa.

Per questo, quando il tour ha fatto tappa al Dall'Ara, sul palco è comparso Orsolini visibilmente emozionato, con al collo la sciarpa della sua squadra e un sorriso luminoso. E in quel momento Cremonini ha rivelato cosa si sono detti, prima di intonare una canzone con Luca Carboni e coinvolgere anche il calciatore che prima di cantare ha chiesto scusa a tutto il pubblico, dato che le doti canore non sono proprio il suo forte.

Orsolini canta una canzone con Cremonini

Durante il concerto Cremonini ha chiamato sul palco un ospite a sorpresa che non ha niente a che fare con il mondo della musica. Il suo tour si è fermato al Dall'Ara per una notte magica e il cantante non ha perso l'occasione per omaggiare il suo Bologna e continuare la festa per la vittoria della Coppa Italia: accanto a lui è comparso Orsolini che non era un semplice invitato, ma era lì per pagare il suo pegno. L'attaccante è stato chiamato sul palco e lì è stata rivelata tutta la storia: "Abbiamo scommesso che se il Bologna avesse vinto la Coppa Italia sarebbe salito sul palco con me e avrebbe intonato una canzone insieme a me. Sei un uomo di parole, è una scommessa che dobbiamo compere. Se l'è meritata e se l'è meritata la città".

Accanto a loro c'era anche Luca Carboni, che ha inciso un duetto con Cremonini inserito nell'album Alaska Baby, che ha assistito divertito a tutta la scena. Il cantante bolognese ha cominciato a cantare il ritornello di Poetica ma prima di rispettare la sua promessa Orsolini ha voluto scusarsi per la performance prima di esplodere in una grande risata assieme a tutto il pubblico prima di unirsi al coro.