Lele Adani promosso in Rai già dalla finale degli Europei: avrà un ruolo ancora più prestigioso Lele Adani sarà al fianco di Alberto Rimedio nelle telecronache Rai in occasione delle partite dell’Italia. La tv di Stato cambia e lascia ampio spazio all’ex opinionista Sky che sarà la seconda voce tecnica al posto di Antonio Di Gennaro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

La Rai promuove Lele Adani in telecronaca come voce tecnica delle partite dell'Italia in coppia con Alberto Rimedio. L'ex opinionista di Sky renderà effettivo questo nuovo e prestigioso ruolo già a partire da domenica 14 luglio in occasione di Spagna-Francia. Adani sarà infatti subito al fianco di Rimedio in telecronaca in vista della finale degli Europei. A rivelare questo ribaltone è TvBlog che sottolinea come al fianco di Alberto Rimedio in telecronaca durante le partite degli azzurri di fatto non ci sarà più Antonio Di Gennaro a cui in origine era affidato il commento tecnico.

Rimedio-Adani sarà dunque la nuova coppia di telecronisti Rai. Il debutto ufficiale per ascoltarli durante una partita dell'Italia sarà il 6 settembre 2024 a Parigi, ovviamente in diretta su Rai1. In quella occasione la Nazionale italiana di Luciano Spalletti sfiderà la Francia nella prima sfida della Nations League. Una partita di grande prestigio che darà dunque il via a questo nuovo tandem in telecronaca. La Rai dunque rompe un po' con il passato lasciando spazio all'ex difensore che si è poi fatto strada con la Bobo TV prima dell'avvento di ‘Viva el Futbol' al fianco di Cassano e Ventola.

Lele Adani in diretta su Rai Sport poco prima dell'inizio degli Europei.

Adani ha già commentato l'Italia come seconda voce

Il ruolo di seconda voce dell'Italia non sarà di certo una novità per Adani. L'ex opinionista Sky infatti aveva già ricoperto questa posizione a novembre del 2021, in occasione della partita giocata dagli azzurri in Irlanda del Nord e valida per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar dell'anno successivo. Una partita terminata 0-0 e che, assieme alla contemporanea vittoria della Svizzera in Bulgaria, spedì l'Italia di Roberto Mancini ai playoff per accedere ai Mondiali. Spareggi poi persi incredibilmente dagli azzurri contro la Macedonia del Nord qualche mese più tardi.

Adani sarà al fianco di Alberto Rimedio in telecronaca durante le partite dell'Italia.

Il successo di Adani sui social durante gli Europei 2024

Adani in questi Europei di certo si è fatto notare anche in altri modi. In occasione della semifinale tra Spagna e Francia era infatti diventato virale il suo urlo al gol pazzesco di Lamine Yamal. In quell'occasione Adani era in telecronaca con Stefano Bizzotto. L'ex opinionista di Sky è poi diventato ulteriormente virale sui social per via delle sue numerose frasi a effetto, aforismi e citazioni sul calcio registrate all'interno di video pubblicati nelle story su Instagram.