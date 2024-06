Adani pubblica un video nella notte, strana teoria su Lobotka: “Ma a voi sembra una storia vera?” La vittoria della Slovacchia contro il Belgio e l’ottima partita di Lobotka hanno fatto scattare una strana intuizione per Adani: ha una teoria bizzarra sul centrocampista del Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Lele Adani è pazzo di Stanislav Lobotka e della Slovacchia: nella vittoria per 1-0 sul Belgio nella gara d'esordio agli Europei 2024 il centrocampista del Napoli è stato il migliore in campo e il commentatore della Rai è rimasto estasiato dalla sua partita, tanto da portare avanti le riflessioni su di lui per tutta la notte. Già al termine della partita si era lasciato andare a un mare di elogi verso il giocatore slovacco che si sono poi riversati anche sul suo commissario Francesco Calzona.

La sua avventura con i partenopei non si è conclusa bene, ma sulla panchina della nazionale l'allenatore italiano continua a regalare spettacolo: la qualificazione a Euro2024 è stato il primo tassello dell'impresa e la vittoria contro il Belgio è un'altra certificazione per il suo ottimo lavoro. E mentre ripensava alla partita della Slovacchia per Adani si è accesa una bizzarra lampadina sul rapporto che lega Lobotka e Calzona con una domanda posta a tutti i suoi followers in una storia condivisa su Instagram.

La strana teoria di Adani

Mentre il centrocampista disegna calcio in campo, il commissario tecnico dirige tutta la squadra dalla panchina senza tralasciare nessun dettaglio. Lobotka e Calzona portano avanti la Slovacchia in maniera impeccabile seppur diversamente, tanto che Adani ha voluto azzardare un collegamento tra i due per esaltare questa simbiosi: "Pensavo una cosa dopo aver visto e commentato Belgio-Slovacchia. Ma secondo voi Calzona e Lobotka sono padre e figlio?".

La domanda posta nel video sembra esilarante ma l'ex calciatore continua il suo discorso per esaltare i due protagonisti della vittoria: "Pensateci, secondo me ci sta. Il padre allena, il figlio gioca. Il padre fuori, il figlio dentro il campo. A me sembra una storia vera e fanno calcio". Ovviamente tra Calzona e Lobotka non c'è nessun legame di parentela, ma il loro feeling in campo è così speciale da far nascere questa supposizione.

L'ottimo esordio della Slovacchia a Euro2024

La riflessione di Adani nasce qualche ora dopo la prima vittoria della Slovacchia in questi Europei. Il Belgio non era sicuramente un avversario facile ma con una buona partita (e qualche errore di troppo da parte di Lukaku) Calzona ha cominciato la competizione con il piede giusto: la sua nazionale è tra le sorprese assolute in Germania e con la vittoria all'esordio può davvero sognare gli ottavi di finale.