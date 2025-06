video suggerito

Lele Adani pubblica una frase clamorosa di Fabio Caressa nel 2017 per colpirlo nel vivo L’ex calciatore, oggi opinionista Rai, ha condiviso una storia sui social nella quale fa riferimento a un vecchio commento del telecronista sull’ex campione del Barcellona. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Daniele Adani ha ripescato un commento di Fabio Caressa che risale al 2017 e l'ha condiviso in una storia su Instagram utilizzando la colonna sonora di Profondo Rosso quale sottofondo musicale. Durante un intervento nello studio di Sky il giornalista espresse un'opinione sull'opportunità da parte di Lionel Messi e del Barcellona di prendere strade differenti dopo tanti anni. Sostenne che sarebbe stata una scelta giusta per l'argentino ("gli farebbe bene") e anche per il club catalano, sostituendolo con qualche talento più giovane ("ce ne sono tanti").

È l'ennesimo attacco dell'ex calciatore al telecronista dell'emittente satellitare con il quale, a giudicare dalla frequenza delle critiche/stoccate che gli rivolge, sembra avere un conto aperto. È un regolamento continuo, prende spunto dall'attualità che, messa in controluce rispetto al passato, è usata a mo' di boomerang. Il procedimento è semplice: ricordo cosa hai detto, lo cerco in Rete, lo trovo e te lo rinfaccio. Il gancio questa volta deve essere stato la magia su punizione del campione sudamericano, decisiva per la vittoria dell'Inter Miami contro il Porto al Mondiale per Club.

La frase di Caressa condivisa da Adani sui social risale al 2017

Quella prodezza, tecnica e balistica, ha tolto un po' di polvere da qualche video che su YouTube ancora c'è e testimonia le riflessioni di quel momento, fatte in riferimento a un determinato contesto: era il 2017, le voci sul possibile acquisto di una casa a Milano da parte del padre di Messi, Jorge, alimentarono la suggestione che il "dieci" blaugrana potesse passare all'Inter.

Caressa, pur sostenendo che i nerazzurri avevano la forza per fare un colpo grosso di mercato, non si sbilanciò al riguardo ma spiegò perché riteneva un trasferimento del genere salutare tanto per il giocatore quanto per la stessa società catalana. "A Messi farebbe bene andare via dal Barcellona e il Barcellona in questo momento farebbe bene a fare un passo oltre Messi. Sostituirlo? Sì… ce ne son tanti.. giovani sì. Tanti Messi no, però sostituti ce ne sono".

Ed è proprio quel "ce ne sono tanti" che è oggetto del post condiviso sui social da Adani, con tanto di faccine che esprimono perplessità e scoraggiamento per certe argomentazioni. A onor del vero, va detto che Caressa tenne subito a precisare che "tanti Messi non ce ne sono" ma che, se avesse voluto, il Barcellona avrebbe potuto darsi da fare per reperire qualche altro talento.

Quattro anni fa, ai tempi della Bobo Tv, fu Antonio Cassano a entrare a gamba tesa sul telecronista prendendo spunto proprio da quel ragionamento. "Pensa di sapere tutto, gli ho detto: cambia mestiere", sentenziò l'ex calciatore che anche di recente è tornato sul dissing tra l'amico Lele e il telecronista ("se dovessi beccarlo io…").

La faida tra l'ex calciatore e il giornalista di Sky

Il sibilo del boomerang/social adesso è nell'intervento di Adani, l'ultimo di una lunga serie. La scoppola presa in Norvegia dalla Nazionale nel match di qualificazione ai Mondiali 2026 (3-0 dal quale è scaturito anche l'esonero di Luciano Spalletti, annunciato in maniera controversa) fu l'occasione per sottolineare come "chi conosce il calcio in maniera seria" non può fare congetture sbagliate sulla forza degli avversari. "Se adesso dobbiamo avere paura anche della Norvegia", è la frase di Caressa che l'ex giocatore, ora opinionista Rai e fautore di Viva el Futbol con Ventola e FantAntonio, contestò duramente nel corso di una diretta.

È uno dei tanti episodi della faida caratterizzata anche da parole pesanti, che fu oggetto anche di un servizio del programma Le Iene, dinanzi alla quale Caressa non è rimasto in silenzio e ha risposto dopo le offese anonime, dicendosi anche stanco di un certo modo di porsi che va ben oltre le opinioni discordanti ("questo fatto che o la pensi come perché ho questa ideologia, che io ho la verità e tu no…") e la metafora del lupo spesso usata da Adani.

Cosa pensa il telecronista di Adani: "Ogni tanto guarda il mondo coi suoi occhiali"

Durante il podcast Supernova, ospite di Cattalan, stimolato dal conduttore, Caressa ha ammesso cosa pensa di Adani e del suo modo di leggere/commentare il calcio (ne aveva parlato anche in un passaggio dell'intervista a Fanpage). Ha usato accenti abbastanza morbidi e chiarito cosa non gli piace dell'interpretazione dell'ex calciatore. "Lele è uno preparato, uno che studia. Poi ognuno può avere le sue idee. E io gliel'ho detto, lo posso anche ridire: Lele è una persona che ogni tanto guarda il mondo con i suoi occhiali. Mentre invece, secondo me, un commentatore deve guardare il mondo per come è. Deve analizzare ciò che è, non ciò che lui pensa che sia, sono due cose diverse".

Quanto alla questione delle liti a distanza, l'ha liquidata così: "Litigi tra noi? Io non litigo con nessuno – ha aggiunto Caressa -, ho una maniera di comunicare diversa rispetto a loro, ogni tanto a loro scende la catena. Sui social non c'è un filtro, una mediazione, che invece in tv c'è".