Lele Adani ha un messaggio per i “servi” dopo Genoa-Juventus: usa la metafora del lupo Lele Adani pubblica un video su Instagram subito dopo Genoa-Juventus. La metafora del lupo sembra essere un messaggio in codice in riferimento ai “servi”.

La Juventus pareggia in trasferta contro il Genoa a Marassi e Lele Adani dal suo account Instagram pubblica una story. Video non direttamente collegato al pari dei bianconeri e a Massimiliano Allegri ma il messaggio dell'opinionista Rai è diretto come sempre ai "servi". Adani utilizza la metafora del lupo per spiegare ancora il suo concetto e quel tormentone che mostra fiero stampato sulla sua maglietta per l'occasione: "Ma a livello di servilismo come siamo messi?". Una domanda retorica che sottintende la risposta che siamo messi male.

L'opinionista si riferisce ad una certa narrazione calcistica che a suo dire sarebbe asservita. In pochi, a suo modo di vere, dicono ciò che pensano senza riserve liberi da censure imposte. Una comunicazione che giudica sbagliata denunciando un modo di raccontare il calcio che definisce pilotato, dettato da certi paletti ben precisi utilizzati per tutelare certe squadre, allenatori o dirigenti. Adani spiega questa metafora senza nominare la Juve ma il fatto che il video sia apparso subito dopo l'1-1 col Genoa ha fatto sospettare i tifosi che fosse un messaggio nascosto.

Il video inizia così: "25% più intelligente del cane, l'unico animale che non obbedisce all'addestramento – spiega – Se non obbedisce all'addestramento significa che è più intelligente dell'essere umano perché l'umano obbedisce a qualsiasi addestramento che gli viene imposto". In questo momento Adani fa segno con la mano alla scritta sulla sua maglietta appunto la sua frase celebre sul servilismo. E poi conclude: "La tigre e il leone possono essere più forti ma non vedrai mai un lupo in un circo".

Per qualcuno dopo il pareggio col Genoa probabilmente Adani si aspettava critiche più aspre nei confronti di una Juventus che ferma la sua corsa verso il titolo e potrebbe trovarsi a -4 dall'Inter capolista. Dopo la rottura con Vieri e la Bobo Tv, nelle ultime settimane Adani pubblica spesso video di questo tipo non avendo più uno spazio – come lo era quello su Twitch in compagnia anche di Cassano e Ventola – che gli permette di esprimere le sue riflessioni sul calcio in maniera libera e senza imposizioni di censure.