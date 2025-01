video suggerito

Adani: “Co*lione, ti chiamo col tuo vero nome. Guadagni ma non sai fare questo lavoro”. Con chi ce l’ha Adani è una furia quando si parla dell’Italia e della doppia sfida contro la Norvegia in vista dei Mondiali 2026: tira fuori una considerazione di un suo vecchio rivale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Si parla di Nazionale e gli animi si scaldano in maniera incontenibile. Lele Adani è una furia quando si apre lo spaccato sul futuro dell'Italia che dovrà affrontare la Norvegia nelle qualificazioni europee al Mondiale 2026: il pretesto è un discorso sulla forza dell'avversario ma oltre all'analisi viene tirata in ballo anche una vecchia considerazione di Fabio Caressa che circa un mese fa aveva espresso un'opinione forte sui prossimi avversari degli Azzurri, considerati molto più scarsi.

L'ex calciatore è del parere diametralmente opposto e non ha fatto sconti a nessuno nella sua disamina in cui però non viene mai fatto il nome del telecronista. Nella parentesi andata in scena a a Viva e Futbol, la trasmissione che porta avanti assieme ad Antonio Cassano e Nicola Ventola, ha usato parole piuttosto forti nei riguardi del rivale con cui si era scontrato anche in passato.

Lo sfogo di Adani e le parole di Caressa sulla Norvegia

Tutto era cominciato un mese fa, quando Caressa ai microfoni di Radio Deejay aveva detto la sua su Italia-Norvegia: "Haaland è stato annullato da Gatti, la Norvegia che non fa i Mondiali dal 1998, non fa gli europei dal 2000. Se dobbiamo avere paura della Norvegia stiamo a casa". Una frase che Adani non ha dimenticato e che ha tirato fuori nel momento più opportuno, facendo partire uno sfogo che è diventato virale sui social e che con molta probabilità si riferisce proprio a queste dichiarazioni.

L'opinionista non cita mai il suo famoso rivale ma il riferimento è chiarissimo: "Chi sa di calcio sa che la Norvegia è una squadra forte, perché Sorloth, Haaland, Odegaard sono giocatori non forti, di più. Probabilmente se li vai a tirar via non li abbiamo noi, non abbiamo Haaland non so se mi sbaglio, Odegaard in forma non lo abbiamo. Qualche c******e che non sa fare questo lavoro ma ci guadagna da trent'anni va fuori e dice ‘Ma se adesso abbiamo paura della Norvegia?'. Ma c******e, te lo dico in italiano, ma l'Italia è uscita con la Macedonia del Nord e con la Svezia".

Parole molto forti ma che non finiscono qui. Nel suo discorso Adani continua a calcare la mano su questa situazione: "Me lo hanno riportato e io ti devo chiamare con il tuo vero nome, c******e. Se tu fai questa sottolineatura qua per andare contro noi sei un c******e, ma ogni tanto prova a pensare che non lo sei, sforzati e analizza il calcio. Se invece ci stai male perché non lo avete approfondito voi, snobbandolo, ma mi dite perché nello starci male dovete dire una cosa non vera? La Norvegia per me l'Italia deve batterla là e qua ma è dura, siamo andati fuori con la Macedonia e abbiamo saltato due Mondiali, è dura".