Cosa fa oggi l'arbitro più ricco al mondo: a 52 anni può finalmente dedicarsi al suo vero lavoro Bjorn Kuipers è stato uno degli arbitri più popolari per oltre un decennio, è stato anche il fischietto di Italia-Inghilterra, la finale degli Europei. Kuipers si è ritirato e oggi continua a fare l'imprenditore, gestisce una catena di supermercati.

A cura di Alessio Morra

Il nome di Bjorn Kuipers risulta familiare per gli appassionati di calcio. L'olandese è stato un arbitro, ma non uno dei tanti internazionali. Un arbitro di prima fascia. Kuipers nel 2021 è stato anche o meglio soprattutto il direttore di gara della finale di Italia-Inghilterra, match che assegnò dopo i rigori gli Europei agli Azzurri. Questo ex fischietto nella vita di tutti i giorni ha sempre fatto l'imprenditore. Possiede infatti una catena di supermercati, popolarissima in Olanda. Il suo patrimonio è alto, i suoi guadagni annuali sono superiori a quelli anche di molti calciatori.

La carriera di arbitro di Bjorn Kuipers

Classe 1973, l'olandese, figlio e nipote d'arte, ha iniziato da giovane. Nel 2004 viene promosso in Eredivisie, due anni dopo prende il via la sua lunga carriera da arbitro internazionale. Un curriculum di tutto rispetto: ha arbitrato la finale di Champions League (2014, Real-Atletico), quella dell'Europa League e della Supercoppa Europea. Spesso ha incrociato squadre di club italiane nelle coppe europee.

Viene scelto per due Mondiali (2014, 2018) e tre Europei (2012, 2016, 2020), nell'ultimo arbitra Italia-Inghilterra, match che gli è toccato pure nella Coppa del Mondo 2014. Carriera di alto livello e reale notorietà per questo arbitro dal piglio deciso.

Kuipers è un imprenditore di successo

La sua popolarità, però, deriva anche dalla sua professione, o meglio dal suo patrimonio. Perché Kuipers spesso si è trovato ad arbitrare calciatori che erano molto meno ricchi di lui. Pare strano, ma è così. L'olandese è un imprenditore stimato, che possiede una catena di supermercati. Dal papà non ha ereditato solo la passione per l'arbitraggio, ma anche una catena di supermercati, i C1000, attività in franchising, storica, che nel 2014 vennero assorbiti da Jumbo, catena ancora più popolare. Lui ne ha mantenuti inizialmente tre, due li ha ceduti, poco dopo, per concentrarsi solo uno. Adesso ne ha acquistato un altro, che sta risistemando, ed è prossimo all'apertura.

Nel 2016 il Daily Mail stimò in circa 13 milioni di euro il patrimonio di Kuipers, che secondo quanto scritto dall'Express ha un fatturato di 4 milioni di euro annui. Kuipers in un'intervista a De Ondermer qualche anno fa disse: "Ho già detto che tratto Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic o Cristiano Ronaldo allo stesso modo della signora De Vries di Rossum, che viene a fare la spesa per noi. È tutta una questione di rispetto, chiarezza e comunicazione chiara".