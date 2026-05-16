Il mondo del ciclismo piange Jilke Michielsen, morta a 19 anni: “Non ti dimenticheremo mai”
Il mondo del ciclismo è in lutto per la morte di Jilke Michielsen, giovane promessa belga scomparsa a soli 19 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore alle ossa. Solo un mese fa aveva comunicato la decisione di interrompere le cure, spiegando sui social: “Purtroppo non posso più tollerare la chemioterapia. Negli ultimi giorni non sono riuscita a trattenermi dal mangiare e i miei valori ematici non si stanno riprendendo come previsto. L'unica cosa che posso fare è la radioterapia. Il mio corpo sembra aver raggiunto il limite. Per quanto desideri che le cose fossero diverse, tutto questo sta accadendo a una velocità vertiginosa. Spero solo che si fermi per un po'".
Nonostante la giovanissima età, Michielsen aveva già lasciato il segno nel ciclismo belga, conquistando tre titoli nazionali juniores: il campionato su strada nel 2022, quello a cronometro nel 2023 e il titolo omnium su pista sempre nel 2022.
La malattia era stata scoperta nel 2023, dopo forti dolori alla schiena e alle gambe. Ricordando quel momento, la stessa Jilke aveva raccontato: “Rimani seduta lì per cinque minuti senza dire nulla. Ma abbassare la testa? No, non volevo”. Da allora aveva condiviso pubblicamente il proprio percorso, diventando un simbolo di forza e positività per tanti giovani nella sua stessa situazione.
Ciclismo in lutto: è morta a 19 anni la promessa belga Jilke Michielsen
Fino agli ultimi giorni ha affrontato tutto con lucidità e coraggio, arrivando perfino a organizzare personalmente il proprio funerale. “Non deve essere un momento triste, voglio fare qualcosa di bello per tutti”, aveva detto.
Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo dello sport, tra cui quello del presidente dell’Union Cycliste Internationale David Lappartient: “Il mondo del ciclismo piange la scomparsa di Jilke Michielsen, a soli 19 anni. Il suo coraggio e la sua forza hanno ispirato molti, ben oltre il mondo del ciclismo. A nome di UCL, porgo le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. Jilke, non ti dimenticheremo mai.”