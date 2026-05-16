Il mondo del ciclismo piange Jilke Michielsen, morta a 19 anni: “Non ti dimenticheremo mai”

Jilke Michielsen è morta a 19 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore alle ossa. La giovane campionessa belga aveva scelto di interrompere le cure un mese fa. Lutto nel mondo del ciclismo.

Il mondo del ciclismo è in lutto per la morte di Jilke Michielsen, giovane promessa belga scomparsa a soli 19 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore alle ossa. Solo un mese fa aveva comunicato la decisione di interrompere le cure, spiegando sui social: “Purtroppo non posso più tollerare la chemioterapia. Negli ultimi giorni non sono riuscita a trattenermi dal mangiare e i miei valori ematici non si stanno riprendendo come previsto. L'unica cosa che posso fare è la radioterapia. Il mio corpo sembra aver raggiunto il limite. Per quanto desideri che le cose fossero diverse, tutto questo sta accadendo a una velocità vertiginosa. Spero solo che si fermi per un po'".

Nonostante la giovanissima età, Michielsen aveva già lasciato il segno nel ciclismo belga, conquistando tre titoli nazionali juniores: il campionato su strada nel 2022, quello a cronometro nel 2023 e il titolo omnium su pista sempre nel 2022.

La malattia era stata scoperta nel 2023, dopo forti dolori alla schiena e alle gambe. Ricordando quel momento, la stessa Jilke aveva raccontato: “Rimani seduta lì per cinque minuti senza dire nulla. Ma abbassare la testa? No, non volevo”. Da allora aveva condiviso pubblicamente il proprio percorso, diventando un simbolo di forza e positività per tanti giovani nella sua stessa situazione.

Leggi anche Paul Seixas ha obbligato Tadej Pogacar a spaccare qualsiasi record per vincere la Liegi-Bastogne-Liegi

Ciclismo in lutto: è morta a 19 anni la promessa belga Jilke Michielsen

Fino agli ultimi giorni ha affrontato tutto con lucidità e coraggio, arrivando perfino a organizzare personalmente il proprio funerale. “Non deve essere un momento triste, voglio fare qualcosa di bello per tutti”, aveva detto.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo dello sport, tra cui quello del presidente dell’Union Cycliste Internationale David Lappartient: “Il mondo del ciclismo piange la scomparsa di Jilke Michielsen, a soli 19 anni. Il suo coraggio e la sua forza hanno ispirato molti, ben oltre il mondo del ciclismo. A nome di UCL, porgo le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. Jilke, non ti dimenticheremo mai.”