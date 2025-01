Adani risponde a Caressa con un video: “Fariseo, uomo falso, ipocrita”. E poi lo insulta ancora Poche ore dopo il video di Caressa è arrivata la risposta di Adani attraverso una storia pubblicata su Instagram: “E poi c’è qualcuno che va chiamato con il suo nome, cogl*one, cioè che dice coglio*ate”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Non si placa il botta e risposta fra Lele Adani e Fabio Caressa che da due giorni sono protagonisti di velenose frecciate lanciate via social. A cominciare tutto era stato l'ex giocatore, senza mai fare il nome del suo rivale, ma il telecronista si è sentito toccato e ha risposto a tono agli insulti. La saga però non è ancora finita perché a poche ore di distanza è arrivata la nuova risposta di Adani via Instagram che non ha risparmiato parole pesanti nei confronti del giornalista.

La discussione è nata attorno al divario che c'è fra Italia e Norvegia in vista delle partite di qualificazioni ai prossimi Mondiali, diventate terreno di scontro fra i due che hanno alzato notevolmente i toni. E anche nell'ultimo video di risposta l'opinionista di Viva El Futbol si è scagliato pesantemente contro Caressa.

La video-risposta di Adani a Caressa

Non si è fatta attendere tanto la risposta di Adani al video pubblicato ieri in serata da Caressa, in cui lo attaccava per la mancanza di coraggio: l'ex giocatore non ha mai fatto nomi nella sua lunga invettiva ed è stato questo uno dei motivi della nuova disputa. "Quando si attacca qualcuno è bello farlo citando il nome, secondo me", aveva ribadito il telecronista bacchettando il rivale, "Cioè, non è mai bello ma se proprio lo si deve fare allora bisogna citare il nome… perché sennò il coraggio, il lupo, l'ululato… dove sono finiti?".

Poche ore dopo ecco una storia caricata da Adani in cui continua il lungo battibecco nato due giorni fa. I toni sono gli stessi dello sfogo avvenuto negli studi di Viva el Futbol e anche questa volta non risparmia insulti a Caressa: "La parola da sdoganare oggi è ‘Fariseo', perché questo mondo è pieno di farisei e certi ambienti più di altri. Poi ci sono quelli con la coda di paglia, però poi per fortuna c'è il calcio vero e gli uomini di calcio, quelli veri. E poi c'è qualcuno che va chiamato con il suo nome, cogl*one, cioè che dice coglio*ate. Siamo nel 2025 ed è ora di cominciare a caga*ne qualcheduna".