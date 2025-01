video suggerito

Caressa sistema Adani dopo gli insulti anonimi: "Il coraggio, il lupo, l'ululato… dove sono finiti?" Il giornalista di Sky mostra un disegno di Lord Voldemort e, riferendosi all'attacco ricevuto, replica: "Quando si attacca qualcuno è bello farlo citando il nome".

Fabio Caressa ha risposto per le rime a Daniele Adani che, pur senza fare direttamente il suo nome ma citando un riferimento chiaro, gli aveva dato del "co*lione". Lo ha fatto con stile, senza lasciarsi trascinare dal turpiloquio, chiarendo la sua idea di confronto leale ed educato di idee ("senza rabbia, senza insulti, con rispetto"), chiedendosi: "Il coraggio, il lupo, l'ululato… dove sono finiti?". In buona sostanza, il messaggio in replica è chiaro: se proprio devi prendertela con qualcuno e hai qualcosa da rimproverargli, allora fallo facendo il suo nome e assumendoti la responsabilità delle cose che dici.

Cosa è successo tra Fabio Caressa e Daniele Adani

Cosa è successo e perché si è arrivati a questo botta e risposta indiretto sul web? Il motivo della discordia è stata l'opinione espressa dal giornalista e conduttore di Sky relativamente ai gironi di qualificazione ai Mondiali in cui l'Italia è stata sorteggiata. In particolare sulla possibilità che la Nazionale di Luciano Spalletti incroci sul proprio cammino la Norvegia e lo spauracchio Haaland.

"Se dobbiamo avere paura di loro che non fanno la Coppa del Mondo dal 1998 e gli Europei dal 2000 allora stiamo a casa… e poi Haaland è stato annullato da Gatti", aveva ammesso Caressa. L'ex calciatore, oggi opinionista tv, se l'è legata al dito. Quella riflessione non è piaciuta ad Adani: l'ha contestata duramente, usando anche quell'epiteto molto colorito per bollare la persona che l'aveva espresso come "una che non sa fare il suo mestiere" e che, nonostante tutto, sono "30 anni che ci guadagna".

L'attacco dell'ex calciatore al giornalista sulla Norvegia

Parole molto forti pronunciate durante una puntata di Viva el futbol, la trasmissione alla quale partecipano anche Antonio Cassano e Nicola Ventola. "Chi sa di calcio sa che la Norvegia è una squadra forte, perché Sorloth, Haaland, Odegaard sono giocatori non forti. Co*lione, te lo dico in italiano… l'Italia è uscita con la Macedonia del Nord e con la Svezia". Secondo Adani quel commento di Caressa era viziato: "Se invece ci stai male perché non lo avete approfondito voi, snobbandolo, ma mi dite perché nello starci male dovete dire una cosa non vera?".

La risposta del conduttore attraverso un breve video

Il giornalista di Sky ha speso un po' del suo tempo per rintuzzare l'attacco ricevuto. Prima ha mostrato un disegno nel quale è raffigurata la faccia di Lord Voldemort: è il mago oscuro che nella saga di Harry Potter è fautore degli ideali di purezza di sangue e di superiorità della popolazione magica rispetto a quella babbana. Poi ha aggiunto: "Quando si attacca qualcuno è bello farlo citando il nome, secondo me… cioè, non è mai bello ma se proprio lo si deve fare allora bisogna citare il nome… perché sennò il coraggio, il lupo, l'ululato… dove sono finiti?".

Il cenno al lupo e all'ululato cos'è? Si spiega con un video che risale a un anno fa e nel quale Adani, dopo la rottura con Vieri e la fine della Bobo Tv, preannunciava che sarebbe tornato a parlare di calcio sul web assieme agli altri due compagni di ventura.

Quanto alla sfida con la Norvegia, non è certa. Tutto dipende dall'esito del match dei quarti in Nations League contro la Germania: in caso di vittoria l'Italia finisce nel Gruppo A di qualificazione ai Mondiali con Slovacchia, Irlanda del Nord, Lussemburgo. Un gruppo sicuramente molto più abbordabile rispetto all'altro (Norvegia, Israele, Estonia, Moldavia) nel quale gli Azzurri si ritroverebbero in caso di sconfitta contro i tedeschi.