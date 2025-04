video suggerito

Fiorentina senza campo di allenamento dopo la partita rinviata: il gesto di ospitalità del Cagliari La Fiorentina è senza campo di allenamento dopo il rinvio per la morte di Papa Francesco e il recupero fissato per mercoledì 23 aprile 2025: il Cagliari ospita la Viola ad Asseminello. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le partite che sono state rinviate a Pasquetta per la morte di Papa Francesco si giocheranno mercoledì 23 aprile 2025 alle ore 18:30 ma non tutte le squadre in trasferta sono riuscite a non partire o a rientrare a casa prima della decisione della Lega Serie A di sospendere tutto. Una di queste è la Fiorentina, che sarà impegnata sul campo del Cagliari: la squadra viola è rimasta in Sardegna senza campo di allenamento e sono stati ospitati nel centro sportivo dalla squadra sarda.

Oggi la squadra di Raffaele Palladino si allenerà in mattinata e nel pomeriggio andranno in campo i rossoblù di Davide Nicola.

Cagliari e Fiorentina si allenano nello stesso centro sportivo in vista del recupero

La Fiorentina era pronta a rientrare con un volo delle ore 14.30 il giorno di Pasquetta ma dopo l’annuncio da parte della Lega Serie A del recupero fissato per mercoledì alle 18.30, ossia fra due giorni, è stata presa la decisione di restare in Sardegna. La squadra era già sul volo, con tanto di bagagli caricati a bordo.

Leggi anche Perché la Serie B recupera il 13 maggio le partite rinviate per la morte del Papa: non gioca subito come la Serie A

A quel punto era necessario trovare una nuova sistemazione per le due notti successive e un campo a Cagliari o nei dintorni per allenarsi in vista della partita. Quello del Cagliari è stato un bel gesto di ospitalità nei confronti dei toscani, che sono riusciti a modificare il loro piano dopo il rinvio della partita e sono rimasti nel capoluogo sardo in vista del recupero. Il club rossoblù ha deciso di concedere gli spazi del Crai Sport Center di Assemini per la rifinitura della squadra viola questa mattina, mentre i ragazzi di Davide Nicola si alleneranno nel pomeriggio.

Cagliari-Fiorentina, le probabili formazioni

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli. Allenatore: Nicola

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Kean, Gudmundsson. Allenatore: Palladino.