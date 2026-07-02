Tillman e il gol eroico in USA-Bosnia: “Lo scarpino era tagliato”, poi la punizione col piede sanguinante

Malik Tillman ha segnato il gol del 2-0 in USA-Bosnia ai Mondiali 2026 calciando una punizione con il piede sanguinante: dopo la partita ha rivelato che lo scarpino era tagliato dopo un pestone subito in campo.

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La punizione che ha chiuso USA-Bosnia ai Mondiali 2026 ha una storia dentro la storia. Malik Tillman l'ha calciata con il piede dolorante, lo scarpino danneggiato e il sangue visibile dopo un pestone subito in campo. Poi, al termine della partita vinta 2-0 dagli Stati Uniti nei sedicesimi di finale, ha raccontato tutto con naturalezza: "Lo scarpino era tagliato".

Gli Stati Uniti erano già avanti grazie al gol di Folarin Balogun nel finale del primo tempo, ma la qualificazione agli ottavi era tutt'altro che al sicuro. Dal 64′ la squadra americana era rimasta anche in inferiorità numerica proprio per l'espulsione di Balogun, arrivata dopo revisione VAR. La Bosnia ha provato a riaprire la partita, gli USA hanno abbassato il baricentro e in quel momento è arrivato l'episodio che ha trasformato Tillman nel protagonista della notte.

All'82', su un fallo guadagnato da Sergino Dest al limite dell'area, il centrocampista statunitense si è presentato sul pallone per calciare una punizione in posizione centrale. Nonostante il dolore al piede destro, il 24enne del Bayer Leverkusen ha fatto partire una conclusione precisa sopra la barriera: il portiere Vasilj è riuscito solo a toccare, senza evitare il 2-0. Una rete pesantissima, perché ha messo al sicuro la qualificazione degli Stati Uniti e ha spento definitivamente le speranze della Bosnia.

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Il gol di Tillman con il piede sanguinante che ha chiuso USA-Bosnia

Solo dopo la partita si è capito cosa ci fosse dietro quella punizione. Tillman ha rivelato che qualcuno gli era salito sul piede e che il colpo gli aveva provocato una ferita: "Sentivo dolore, lo scarpino era tagliato", ha spiegato raccontando di aver dovuto anche cambiarlo. Il piede sanguinava, ma il dolore non gli ha impedito di calciare proprio con il destro e di segnare uno dei gol più importanti della sua carriera.

La sua prestazione, però, non si riduce soltanto alla punizione. Tillman era stato coinvolto anche nell'azione del vantaggio americano, con l'assist che ha aperto la strada al gol di Balogun. Poi ha chiuso la partita nel momento più complicato, quando gli Stati Uniti giocavano in dieci e la Bosnia stava cercando di rientrare.

Per gli USA è una vittoria storica: la nazionale americana supera la Bosnia e vola agli ottavi del Mondiale, dove affronterà il Belgio. Per Tillman, invece, resta l'immagine di una punizione calciata con il piede sanguinante e uno scarpino tagliato: il dettaglio che trasforma un gol decisivo in un piccolo racconto eroico da Coppa del Mondo.