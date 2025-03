video suggerito

Andreeva insinua: “So perché l’hai fatto”, Anisimova vince e poi risponde mostrando il dito medio Momenti focosi durante il match di terzo turno del Miami Open tra Andreeva e Anisimova. La russa si è arrabbiata quando l’americana ha chiamato il fisioterapista nel terzo set. La risposta non si è fatta attendere. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Al Sunshine double puntava Mirra Andreeva, che invece a Miami è stata eliminata al terzo turno da Amanda Anisimova, impostasi in tre set al termine di una partita polemica. E le polemiche sono continuate anche dopo, tra dichiarazioni ai media e risposte sui social. Botta e risposta pepatissimo.

L'intervento del fisioterapista a metà del terzo set

Andreeva, che ancora non ha diciotto anni, in questo 2025 ha fatto uno step clamoroso. La russa è diventata fortissima. Il successo di Indian Wells è stato il bollo che ha certificato il suo salto di qualità. Anisimova pure sta giocando bene, ha trionfato a Doha poche settimane fa. L'incontro tra le due è stato molto bello e anche molto polemico, dalla metà del terzo set. L'americana era avanti 3-1 e sul 40-40 chiede all'arbitro l'intervento del fisioterapista.

Andreeva protesta con l'arbitro, Anisimova vince

Di regola non si potrebbe. Lo stop c'è solo al cambio di campo. Anisimova vuole fermarsi per farsi cura una vescica. Andreeva di questo se ne lamenta con il giudice di sedia, che invece dice: "Ne ha il diritto. Il fisioterapista deciderà se intervenire adesso o più tardi". La giovane russa non ci sta e aggiunge con una punta di veleno: "Sappiamo tutto il perché". Il riferimento non è puramente casuale. Andreeva allude chiaramente a uno stop tattico, che generalmente toglie il ritmo. Il fisioterapista arriva e giudice da trattare subito la vescica. Partita stoppata, quando si riprende non ce n'è. Vince Anisimova 6-3 al terzo.

Anisimova sui social risponde ad Andreeva mostrando vescica e dito medio

Finisce la partita, ma non le polemiche. Andreeva è stata bersagliata sui social network, da decine di haters che l'hanno insultata. Anisimova risponde con il sorriso parlando in TV, poi però, dopo aver visto o letto cose, con una stories su Instagram ci fa giù duro, mostrando un'immagine della vescica sul dito e facendolo mostra anche il dito medio. Facile pensare che sia stato un duplice messaggio, ma prove non ce ne sono, anche se a pensar male si fa peccato ma spesso ci si indovina.