Napoli-Lazio LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 18

La diretta live della partita Napoli-Lazio per la 33a giornata di Serie A. La squadra di Conte vuole ripartire dopo il pareggio di Parma: McTominay e De Bruyne a supporto di Hojlund. I capitolini di Sarri gravitano a metà classifica e hanno in testa solo semifinale di ritorno di Coppa Italia: cavanti più Dia che Ratkov. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN.
All'andata il Napoli vince 2-0 sulla Lazio: gol di Spinazzola e Rrahmani
Il match d'andata, giocato all’Olimpico il 4 gennaio 2026, ha visto il Napoli imporsi per 2-0 e conquista tre punti molto importanti. A sbloccare la partita ci ha pensato Spinazzola al 13’, ben servito da Politano, che si è confermato protagonista anche poco dopo la mezz’ora fornendo l’assist per il raddoppio di Rrahmani.
Finale infuocato con Noslin che viene espulso per doppia ammonizione, mentre nel recupero finiscono anzitempo negli spogliatoi anche Marusic e Mazzocchi dopo un accenno di rissa.
Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali: Conte con Hojlund, Sarri col tridente
Le formazioni scelte da Conte e Sarri per la partita del Maradona.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; McTominay, De Bruyne; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.
Chi è Luca Zufferli, l'arbitro di Napoli-Lazio
Sarà il signor Luca Zufferli, della sezione di Udine, a dirigere Napoli-Lazio. Al fianco del fischietto friulano ci saranno i signori Lo Cicero e Cecconi in qualità di Assistenti e il signor Feliciani come IV Uomo. A V.A.R. e A.V.A.R. rispettivamente i signori Di Bello e Meraviglia.
La designazione completa:
- Arbitro: sig. Zufferli (sez. Udine)
- Assistenti: signori Lo Cicero – Cecconi
- IV Uomo: sig. Feliciani
- V.A.R.: sig. Di Bello
- A.V.A.R.: sig. Meraviglia.
I precedenti tra Napoli e Lazio
Negli ultimi anni questa sfida si è trasformata in un confronto estremamente equilibrato: nelle dieci gare più recenti, infatti, il bilancio è in perfetta parità, con quattro successi per parte e due pareggi. Un dato che fotografa bene un duello spesso aperto e difficile da pronosticare.
Curiosamente, però, la Lazio ha saputo esprimersi al meglio proprio sul campo del Napoli, vincendo le ultime tre trasferte allo stadio Stadio Diego Armando Maradona. L’ultima affermazione interna dei partenopei risale al 28 novembre 2021, quando si imposero con un netto 4-0 grazie alla doppietta di Dries Mertens e alle reti di Piotr Zieliński e Fabián Ruiz.
Nel complesso, i precedenti totali sono 169: 64 vittorie per i campani, 52 pareggi e 53 successi biancocelesti. In cima alla classifica dei marcatori della sfida c’è Gonzalo Higuaín con 12 gol, seguito da Silvio Piola e Lorenzo Insigne a quota 9, mentre sul fronte laziale spiccano Giorgio Chinaglia (8) e Giuseppe Signori (7).
Limitando l’analisi alle sole gare di Serie A giocate a Fuorigrotta, il trend resta simile: 34 vittorie interne, 22 pareggi e 13 successi esterni.
Come arriva la Lazio alla partita di Napoli
La Lazio di Maurizio Sarri gravita a metà classifica ed è reduce dalla sconfitta di Firenze nel Monday Night: i biancocelesti non hanno più nulla da chiedere al campionato e sono focalizzati sulla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta.
Dove vedere A-B di Serie A in TV e streaming
La sfida tra Napoli e Lazio sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da DAZN tramite l'app per smart tv compatibili oppure utilizzando console di gioco (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box o dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. I clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a ‘Zona DAZN' potranno seguire il match su DAZN 1, canale numero 214 di Sky.
Napoli-Lazio sarà disponibile anche in diretta streaming su dispositivi come smartphone, tablet, pc e computer fissi grazie a DAZN, scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.
La telecronaca di Napoli-Lazio su DAZN è affidata ad Andrea Marinozzi e Antonio Di Gennaro.
Come arriva il Napoli alla partita di oggi
La squadra di Antonio Conte vuole ripartire dopo il pareggio di Parma, che ha fermato a cinque la striscia di vittorie consecutive, per consolidare il secondo posto in classifica. Gli azzurri non vogliono sbagliare davanti al loro pubblico e cercheranno in tutti i modi di portarsi a casa i 3 punti.