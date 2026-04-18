Napoli-Lazio LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 18

Negli ultimi anni questa sfida si è trasformata in un confronto estremamente equilibrato: nelle dieci gare più recenti, infatti, il bilancio è in perfetta parità, con quattro successi per parte e due pareggi. Un dato che fotografa bene un duello spesso aperto e difficile da pronosticare.

Curiosamente, però, la Lazio ha saputo esprimersi al meglio proprio sul campo del Napoli, vincendo le ultime tre trasferte allo stadio Stadio Diego Armando Maradona. L’ultima affermazione interna dei partenopei risale al 28 novembre 2021, quando si imposero con un netto 4-0 grazie alla doppietta di Dries Mertens e alle reti di Piotr Zieliński e Fabián Ruiz.

Nel complesso, i precedenti totali sono 169: 64 vittorie per i campani, 52 pareggi e 53 successi biancocelesti. In cima alla classifica dei marcatori della sfida c’è Gonzalo Higuaín con 12 gol, seguito da Silvio Piola e Lorenzo Insigne a quota 9, mentre sul fronte laziale spiccano Giorgio Chinaglia (8) e Giuseppe Signori (7).

Limitando l’analisi alle sole gare di Serie A giocate a Fuorigrotta, il trend resta simile: 34 vittorie interne, 22 pareggi e 13 successi esterni.