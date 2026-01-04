Il Napoli batte la Lazio, finale infuocato all’Olimpico con tre espulsioni: Conte a -1 dal Milan

Due gol, tre espulsi e un finale al cardiopalma: all’Olimpico succede di tutto, ma alla fine il Napoli vince 2-0 contro la Lazio e si riporta a -1 dal primo posto.

Basta un solo tempo al Napoli per battere la Lazio e dare al Milan una risposta concreta per la lotta al primo posto. All'Olimpico sotto ai riflettori non finiscono gli attaccanti di Conte ma Spinazzola e Rrahmani, due marcatori atipici che portano a termine il lavoro regalando agli azzurri il secondo posto, a un solo punto dal Milan, con i gol segnati entrambi nel primo tempo.

Ma la gara non è semplice e diventa ingestibile nei minuti finali, quando nel giro di pochissimo tempo arrivano tre cartellini rossi: i biancocelesti terminano in 9 dopo le espulsioni di Noslin e Marusic, gli azzurri invece perdono Mazzocchi per una rissa nella quale è dovuto intervenire anche Antonio Conte dalla panchina.

Due gol nel primo tempo

La Lazio gioca e prova a creare occasioni ma i gol arrivano tutti dal Napoli: al 13′ Spinazzola si inserisce bene e raccoglie un cross di Politano per segnare la rete dell'1-0, poi alla mezz'ora Rrahmani si sblocca per la prima volta in questa stagione con un colpo di testa decisivo sugli sviluppi di una punizione però ha suscitato qualche polemica. I biancocelesti cercano di rientrare in partita ma è la squadra di Conte a sfiorare il tris con la traversa trovata da Elmas.

Il Napoli festeggia la vittoria all’Olimpico contro la Lazio

Finale di partita di fuoco, tre espulsi

Se i gol arrivano tutti nella prima metà della partita, è nel finale che accade davvero di tutto all'Olimpico. La Lazio resta in 10 con l'espulsione di Noslin, punito con il secondo giallo dopo il fallo commesso su Buongiorno appena entrato, ma poi scoppiano due risse: la seconda è la più violenta e addirittura Conte interviene dalla panchina per sedarla ed evitare che degenerasse in uno scontro fisico. Alla fine l'arbitro punisce con un rosso Marusic e Mazzocchi, i due giocatori che si sono scontrati per primi innescando la lite. Per finire Guendouzi trova anche la traversa con un tiro fortissimo che destabilizza Milinkovic-Savic al punto da mandarlo contro il palo. Il Napoli porta a casa tre punti pesanti e risponde al Milan, mentre la Lazio sprofonda al nono posto in classifica.