Deividas Bandzevicius vince e poi tira la racchetta addosso all’avversario italiano: squalificato

Il giovane tennista lituano Deividas Bandzevicius è stato squalificato immediatamente dopo aver vinto e lanciato la racchetta dall’altra parte del campo, colpendo l’italiano Emiliano Bratomi.

Un episodio increscioso, che ha portato all'immediata squalifica del protagonista, il 17enne Deividas Bandzevicius, che sul campo aveva appena battuto l'italiano Emiliano Bratomi. Dopo aver vinto l'ultimo punto del tie-break decisivo in maniera rocambolesca, il giovane tennista lituano non ha trovato di meglio che sfogare l'adrenalina del momento scaraventando la racchetta in aria, un gesto che tuttavia è diventato un vero e proprio lancio della medesima addosso al suo avversario, tale era la forza impressa al tiro.

Follia del lituano Bandzevicius nel torneo junior di Aizkraukle: vince e lancia la racchetta addosso a Bratomi

Inevitabile la squalifica di Bandzevicius, che dunque ha vanificato il successo in campo, avvenuto nel torneo di casa, l'ITF J60 di Aizkraukle in Lituania, competizione facente parte del circuito Junior. La partita di primo turno contro il classe 2009 Bratomi era stata tiratissima: Bandzevicius ha vinto il primo set 6-3, poi ha perso il secondo 6-4 e la vicenda si è trascinata al tie-break del terzo, dove sul 6-5 per lui e match point a favore, sembrava aver perso il punto a favore di Bratomi. Il ragazzo italiano aveva servito scendendo a rete e concludendo poi con uno smash a colpo sicuro, che invece ha trovato il prodigioso passante vincente del lituano.

Gioco partita e incontro per Bandzevicius, la cui gioia è stata incontenibile: la prima cosa che gli è passata per la testa è stata lanciare via la racchetta, che tuttavia si è diretta come un proiettile dall'altra parte del campo. Bratomi ha provato a ‘pararla' con la propria racchetta, riuscendo a non farsi colpire in pieno, ma un contatto col piede c'è stato. Mentre il lituano alzava le mani per scusarsi, il giocatore italiano si è fermato dolorante.

Bandzevicius squalificato, ma neanche l'italiano andrà avanti nel torneo: aveva già perso

Sebbene non ci fosse alcuna intenzione di fare del male all'avversario, il gesto di Bandzevicius è stato comunque giudicato sanzionabile dagli organizzatori del torneo, con conseguenze drastiche e immediate: il giovane lituano è stato squalificato dal torneo.

E tuttavia Bratomi non si è potuto giovare della vicenda, visto che aveva già perso sul campo e dunque non poteva essere ripescato per accedere lui al secondo turno. A quel punto l'ucraino Volodymyr Revenko si è trovato senza avversario ed è passato automaticamente al turno successivo senza dover giocare.