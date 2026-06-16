Tifare per Kimi Antonelli o Lewis Hamilton nel Mondiale F1, il crudele dilemma dei tifosi italiani

Kimi Antonelli è il leader del Mondiale piloti di F1, Lewis Hamilton insegue. Gli appassionati e tifosi italiani sono pronti a diversi.

Costruire la narrazione su un'eventuale duello per il Mondiale di Formula 1 tra Kimi Antonelli e Lewis Hamilton è facilissimo. L'allievo e il maestro. Il ‘ragazzino' e il gigante. Il pilota destinato a battere tutti i record e quello che invece tutti i record li detiene, uno, quello più importante, in coabitazione con Michael Schumacher, che è stato pilota di Mercedes e Ferrari (le loro scuderie). E poi c'è Senna, il mito di Kimi e Lewis. Quando vince uno l'altro festeggia. Sportività purissima. Un vogliamoci bene al cubo, come ha confermato anche Toto Wolff. C'è un però gigantesco. Gli italiani, quelli che seguono la Formula 1, da che parte si schiereranno in caso di duello per il Mondiale di Formula 1? Per il pilota che fa suonare l'inno di Mameli e quello che guida per la Ferrari, che dal 2007 non vince il titolo piloti?

Cinque vittorie per Kimi nel 2026, una per Hamilton

Che il Mondiale 2026 sarebbe stato rivoluzionario era chiaro. Le regole sono cambiate tutte e quando è così la rivoluzione è d'obbligo. Non si pensava però che arrivati a giugno, dopo 7 Gp, ci sarebbe stato al comando della classifica piloti Kimi Antonelli, anni 19, vincitore di 5 gare consecutive, che a Shanghai ha trionfato per la prima volta in F1 ed ha regalato all'Italia il successo per un pilota dopo vent'anni esatti. Al secondo posto c'è Lewis Hamilton, anni 41, che da quattro anni e mezzo non si ritrovava a fare l'antagonista.

Lewis Hamilton ha vinto 106 Gp in Formula 1.

I punti di distacco sono 41, numero che curiosamente ritorna. Non si può ancora parlare di vera lotta per il titolo Mondiale, perché la Mercedes ha vinto sei gare su sette (la prima Russell in Australia). Ma l'entusiasmo è grande. E quando vince la Ferrari esplodono i fuochi d'artificio, anche grazie a un Hamilton in grande spolvero, sul podio negli ultimi 3 Gp (secondo, secondo, primo).

Tifo per Antonelli o per Hamilton?

Insomma, in attesa delle gare estive in Europa, si immagina un duello, che comunque per le gare singole ci sarà, anche con Leclerc che tornerà a battagliare (pure con Russell, che in questa storia però è personaggio laterale). Ora gli appassionati veri di Formula 1 il dubbio non se lo pongono. Perché chi tifa Hamilton o Ferrari da anni già sa da che parte stare. Ma il dubbio fa parte della vita e Kimi Antonelli è il vero predestinato, la sua età, la sua classe, la sua spensieratezza hanno conquistato e tifare per questo ragazzo di 19 anni viene d'istinto. Rispondere alla domande definitiva è complicato. Certo sarebbe facile dire: vinca il migliore, e altrettanto semplice dire vediamo che succede o come andranno le lotte (se ci saranno). Di sicuro è un dolce e crudele dilemma.

Lewis Hamilton e Kimi Antonelli sul podio a Monte Carlo.

L'Italia ha vinto il Mondiale Piloti con Alberto Ascari nel 1952 e nel 1953, poi mai più. La Ferrari non vince il titolo piloti dal 2007 (con Raikkonen) e quello costruttori dal 2008. In ogni caso, a meno di una remuntada di Russell, si farà la storia. Ai singoli la libertà di scelta: tifare per il ragazzino talentuoso, il vero predestinato, che avrà tante chance di vincere gare e titoli Mondiali, o per l'eterno campione, che a 41 anni suonati sta dimostrando di essere ancora una volta uno dei migliori piloti di sempre, pure a chi non credeva più in lui.