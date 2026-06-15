L’infortunio che Hamilton e la Ferrari hanno tenuto nascosto per un anno: “È stata davvero dura”

Il pilota inglese ha svelato un retroscena finora mai noto. A Barcellona restò coinvolto in un incidente durante i test con la Ferrari: “È stato difficile fin dall’inizio”.

La vittoria del Gran Premio di Barcellona ha ridato smalto alla Ferrari e restituito a Lewis Hamilton le mostrine di campione del mondo di F1. Lo è stato per sette volte ma al volante del Cavallino sembrava essersi smarrito, al punto da lasciar trasparire depressione e sfiducia per il futuro. Qualcosa non andava e non era solo l'assetto della sua macchina. Qualcosa che sia il pilota sia la stessa scuderia non hanno mai rivelato del tutto, né l'argomento è stato mai tirato in ballo per giustificare altre pecche. "Mi sono portato dietro quell'infortunio per tutto l'anno", è la frase che alza il velo sulle conseguenze fisiche dell'incidente nel quale restò coinvolto durante i test effettuati a inizio 2025, proprio sul tracciato della Catalogna, e che non gli hanno dato tregua. Solo dopo il successo di domenica è emerso ciò che nessuno sapeva veramente.

È anche per questa ragione che il trionfo di domenica sembra aver segnato una cesura netta con uno dei periodi peggiori della sua carriera: il britannico ha vissuto un nuova primavera proprio là, dove tutto sembrava essersi complicato in maniera (quasi) irrimediabile. E dopo due secondi posti consecutivi (in Canada e a Monaco) è riuscito finalmente a salire sul podio più alto, ottenendo il primo successo da quando è a Maranello. È perfino tornata la voglia di sognare (non solo a lui…) e competere per il titolo iridato, perché gli aggiornamenti hanno dato nuova verve alla monoposto e perché Kimi Antonelli non è poi così lontano in classifica.

La rivelazione dopo la vittoria: "È stata davvero dura"

Quel che si è visto era solo la punta dell'iceberg: oltre al feeling mai nato con l'ingegnere di pista dell'epoca (Adami), ai problemi tecnici e di sviluppo, alle scelte strategiche infelici ad alimentare il disagio c'era uno stato di forma precario, inficiato da ciò che gli aveva lasciato addosso quel "botto". Hamilton vi ha fatto riferimento nel corso di un'intervista rilasciata a Viaplay.

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"Quest'anno mi sono allenato duramente. Mentre l'anno scorso è stato difficile fin dall'inizio perché mi sono infortunato qui. Ho avuto un brutto incidente e mi sono portato dietro quell'infortunio per tutto l'anno. È stata davvero dura". Parole che aiutano a comprendere meglio un periodo particolarmente complicato durante il quale il drive inglese arrivò anche a definirsi "inutile".

Le conseguenze taciute dell'incidente nei test Ferrari

L'episodio risale ai test TPC (Testing of Previous Cars) svolti dalla Ferrari sul circuito di Barcellona-Catalunya a inizio del 2025. Si trattava di sessioni organizzate per agevolare il pilota, aiutare Hamilton a prendere maggiore confidenza con la nuova realtà prima dell'inizio ufficiale della stagione. Ma si seppe poco o nulla dell'incidente avvenuto nel terzo settore del circuito catalano: a provocarlo fu la sbandata pericolosa derivata dal contatto con un dosso in un punto del tracciato dove le monoposto affrontano il tornante ad alta velocità.

Finì contro le barriere: di quella carambola, però, non vennero diffuse né foto né immagini. La versione ufficiale fu che il pilota era uscito dall'abitacolo senza particolari conseguenze. Ma, a giudicare dalle parole di oggi, non è stato così. E la ricostruzione appare differente.