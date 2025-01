video suggerito

Incidente per Lewis Hamilton a Barcellona: pilota illeso, danneggiata la Ferrari Al Montmelò Hamilton sbaglia e va sbattere nella seconda giornata dei test a porte chiuse della Ferrari. Nel pomeriggio Leclerc dovrebbe utilizzare la stessa Ferrari.

A cura di Alessio Morra

Lewis Hamilton, nei test a porte chiuse che la Ferrari sta effettuando a Barcellona, ha avuto un incidente. Nessun problema per il pilota inglese, ma la vettura ha riportato diversi danni. Il sette volte campione del mondo in mattinata avrebbe perso il controllo della vettura, nella parte finale del circuito, ed è andato a sbattere contro le barriere.

Lewis Hamilton sbatte a Barcellona: danni sulla Ferrari

La Ferrari è a Barcellona con Hamilton e Leclerc, che dopo aver girato nella giornata di martedì avevano in programma un'altra intera giornata di test, con la SF-23, la vettura di due anni fa. Hamilton durante la mattinata ha perso il controllo della vettura, proprio nel tratto finale del circuito, quindi presumibilmente prima del rettilineo, ed è andato così a sbattere contro le barriere.

I commissari si sono mossi subito. Soccorsi rapidi, ma Hamilton è uscito dalla vettura senza problemi dalla vettura. Nessun problema, fortunatamente per lui. La vettura invece pare abbia riportato danni piuttosto consistenti alle sospensioni e ad alcune parti aerodinamiche. Bisognerà valutare e capire se i danni potranno essere riparati in tempi brevi, nel pomeriggio dovrebbe toccare a Leclerc.

I primi giorni di Hamilton con la Ferrari

La scorsa settimana Hamilton ha fatto il suo ingresso a Maranello. Hype all'ennesima potenza. Il sette volte campione del mondo ha guidato a Fiorano, ha presentato il nuovo casco, ha incontrato i tifosi e i tecnici. Questa settimana si continua con il lavoro in pista. Hamilton e Leclerc corrono, testano, cercano di trovare confidenza, soprattutto Lewis che deve abituarsi a una nuova realtà, e prendono anche tanti appunti per provare cosa correggere, e cosa migliorare. Poi quest'incidente che non toglierà certo fiducia a un campione leggendario, ma che rallenta i tempi.