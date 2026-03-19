Moise Kouame vince a Miami a 17 anni e va in tilt per il messaggio di Djokovic: “Cosa gli rispondo?”

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Il torneo di Miami è appena iniziato e c'è già un giocatore che si è preso la scena. Si tratta del giovane Moise Kouame, ovvero il giovanissimo tennista francese che nel Masters 1000 americano ha battuto Zachary Svajda in tre set. Il classe 2009 di padre ivoriano e mamma camerunense ha infranto tutta una serie di record diventando il più giovane di sempre a vincere una partita in un Masters 1000 dai tempi di Rafa Nadal nel 2003. Un'emozione difficile da contenere per questo ragazzone che poi ha trovato una clamorosa sorpresa ad attenderlo nel post-partita.

L'entusiasmo di Moise Kouame dopo la vittoria a Miami

Solo il fatto di essere accostato a giocatori del calibro di Nadal o Gasquet ha creato un brivido a Kouame che negli studi di Tennis Channel è sembrato quasi in imbarazzo: "Sono in una lista con tutti questi campioni. Richard è ovviamente il mio allenatore, Rafa… penso che tutti conosciamo il suo palmarès. Quindi sì, è davvero fantastico per me. Penso che mi dia molta fiducia e mi dimostri che sono sulla strada giusta".

Il messaggio a sorpresa di Djokovic

Ma la gioia più grande è arrivata quando ha aperto lo smartphone dopo la vittoria. Nella sua intervista infatti il giovane Moise ha svelato: "Ho un piccolo segreto. Dopo la vittoria, mi ha scritto Novak… sono così nervoso, non so cosa rispondere. Sono davvero davvero nervoso". In grande difficoltà il tennista transalpino che ha chiesto aiuto al padrone di casa: "Cosa dovrei dirgli? Forse potreste darmi un suggerimento se lo avete".

Il presentatore gli ha consigliato: "Inizierei con un ‘Grazie, lo apprezzo molto'". Ma cosa gli ha scritto il campione serbo? Questa la rivelazione di Kouame: "Mi ha scritto qualcosa tipo: ‘Grande partita oggi. Congratulazioni e spero che andrai lontano…'. Qualcosa del genere. Grazie, grazie Novak. Non so cosa… Oh mio Dio. Oh mio Dio. Mi ha scritto su Instagram, mi ha mandato un DM (messaggio privato, ndr). Mi ha cercato lui, quindi immaginate di avere il vostro idolo che vi scrive una cosa del genere. È troppo per me".

Impossibile trattenersi per Moise Kouame in preda all'euforia più totale: "Mi suggerisci di chiedere di incontrarlo? Certo certo, Okay, lo farò, lo farò… Non metterò solo il cuoricino". Insomma una giornata e un torneo indimenticabili.