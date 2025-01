video suggerito

Cassano usa la parola sbagliata e Adani lo riprende, parlano di Caressa: "Se dovessi beccarlo io…" L'ex calciatore barese fa ironia su se stesso parlando di una partita a padel e l'ex difensore, oggi opinionista Rai, lo riprende: "Occhio, Antonio… che dopo parte il cinema".

Antonio Cassano pronuncia la parola "co*lione" durante la diretta di Viva el Futbol e a Daniele Adani drizza le antenne. Quel vocabolo/epiteto è rimembranza, gli ricorda altro ma c'è nulla di poetico nei pensieri che gli tornano in mente considerato il contesto, la persona a cui associa quella reminiscenza. E mette in guardia l'ex calciatore barese dall'usare certi termini perché poi "ricomincia il teatrino" e accompagna quell'affermazione a una mimica particolare, sottolineata da un tono di voce querula.

Il dissing tra l'ex calciatore e il giornalista Sky

Il dissing, il botta e risposta a distanza salace con Fabio Caressa (che ha usato accenti differenti per esprimere concetti altrettanto efficaci) fa capolino anche nell'ultima puntata della trasmissione in onda su Youtube. Per una trentina di secondi o poco più sullo sfondo si staglia la figura del giornalista di Sky coinvolto da Adani nel duello rusticano verbale, a mezzo social, combattuto a colpi di offese, parate ironiche e affondi sarcastici. Perché ce l'abbia tanto con lui (e viceversa) sono affari loro che – come dice lo stesso opinionista Rai – dicendosele di santa ragione in pubblico alimentano il teatrino che tanto piace alla community di entrambe le parti. O di qua o di là. "Ma il coraggio del lupo dov'è?" oppure sei "fariseo".

Com'è venuto fuori il riferimento a Caressa? In maniera involontaria. Cassano, Adani e Ventola discutono di una partita a padel e raccontano di come hanno giocato. FantAntonio elogia "Lele che è stato una macchina… ti sei messo lì come un robot". Nella sfida tra compagni di ventura assieme ad altri amici ha vinto Adani. "Stasera te e Tommy avete fatto la partita più bella di coppia, ci avete disintegrato – aggiunge Cassano -. Complimenti a voi accetto la sconfitta amara, mi mangio una vagonata di quella cosa là".

Lo sfottò di Adani e Cassano a Caressa: "Occhio che parte il cinema"

Adani riprende la parola e prova a spiegare che sensazione gli dà "Antonio dall'altra parte della rete". Cassano lo interrompe e fa una battuta su di sé: "Sì, mi vede come un co*lione che corre…". E arriva il monito: "Occhio, Antonio… che dopo parte il cinema…". "Ah… no no… non piangiamo", aggiunge Cassano con espressione di fastidio. "Sia mai… sia mai", è la replica caustica di Adani. La chiosa è tutta del barese, che non si sottrae dalla tenzone e al fin della licenza lasci pure il suo tocco. "Io spero soltanto perché lo beccate sempre voi… capita sempre a te o a quest'altro (Ventola ndr). Semmai dovessi beccarlo io Lele… semmai dovessi beccarlo io allora piangiamo".