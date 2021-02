Guai a toccare Leo Messi ad Antonio Cassano. L'ex calciatore barese non ha mai nascosto la stima per il numero 10 del Barcellona e dell'Argentina, basti pensare che ha deciso di chiamare uno dei suoi figli Lionel. In occasione dell'ennesima diretta su Bobo TV, con il padrone di casa Vieri e gli amici Adani e Ventola, FantAntonio ha preso le difese della Pulce attaccando uno dei suoi presunti "detrattori". Il riferimento è ad un telecronista "reo" di aver minimizzato il peso specifico dell'argentino nel Barcellona. Dalle frasi citate da Cassano il riferimento sembra essere al volto noto di Sky Fabio Caressa.

Antonio Cassano come sempre scatenato. Questa volta l'oggetto degli strali dell'ex attaccante di Bari, Roma, Real, Milan e Inter è un personaggio noto che ha dichiarato che il Barcellona non avrebbe problemi a trovare un sostituto di Leo Messi: "Un giorno vi diro chi si è azzardato a dire ‘Messi? Ce ne sono tantissimi’. Un giorno vi dirò chi l’ha detto, un genio del calcio". Parole che hanno scatenato la reazione quasi "indignata" del compagno di avventura Bobo Vieri che senza giri di parole ha commentato: "Uno scemo, il più grande scemo che c’è in Italia".

Pur senza nominare mai il diretto interessato, Cassano ha dato degli indizi importanti: "Uno che fa le telecronache, che pensa di sapere tutto. Io gliel’ho detto in faccia quando l’ho visto: ‘Ma che roba hai detto?’. E lui ‘No ma sai…’. ‘Cambia mestiere’ gli ho detto. Sapete che non le mando a dire". A chi si riferisce dunque l'ex calciatore? L'identikit sembra essere quello di Fabio Caressa, popolare telecronista e volto noto di Sky. Quest'ultimo infatti in un'intervista di qualche anno fa: "A Messi farebbe bene andare via dal Barcellona e il Barcellona in questo momento farebbe bene a fare un passo oltre Messi. Sostituirlo? Sì… ce ne son tanti.. giovani sì. Tanti Messi no, però sostituti ce ne sono".