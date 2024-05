Adani, Cassano e Ventola lanciano il nuovo programma “Viva el futbol”: quando inizia e dove si vede

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

C'è il format, c'è il nome, c'è una data e soprattutto ci sono i conduttori: tutto pronto per la nuova avventura del trio Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano che hanno ufficializzato il loro ritorno social a parlare di calcio alla loro maniera. Archiviando definitivamente il recente tormentato trascorso con Christian Vieri e la BoboTV. Si partirà il 19 agosto 2024, alla prima di campionato, la trasmissione si chiamerà "Viva el Futbol" e sarà visibile su tutte le principali piattaforme.

Dove si vede Viva el Futbol, nuovo programma di Adani, Cassano e Ventola

"Viva El Futbol", il grido di battaglia del trio Adani-Ventola-Cassano e il nuovo marchio di fabbrica del progetto editoriale che vedrà gli ex compagni di avventura di Vieri, ritornare a parlare di calcio nel loro classico modo, coinvolgendo il pubblico, facendolo partecipare, dando pareri e giudizi senza filtri. La nuova trasmissione sarà raggiungibile su tutte le principali piattaforme social, sia in diretta che con contenuti esclusivi on demand da guardarsi con calma quando si desidera.

Dietro ai tre oramai conosciutissimi volti anche dell'intrattenimento calcistico c'è una newco che ne curerà la pubblicità, le strategie di comunicazione e la gestione della tecnologia a disposizione, la Dorvan, che assicura: "Ogni piattaforma sarà utilizzata sfruttandone al meglio le caratteristiche uniche, garantendo che il dialogo con i fan sia sempre fresco, inclusivo e coinvolgente".

Quando inizia Viva el Futbol con Adani, Cassano e Ventola

La data della nuova avventura di Adani, Ventola e Cassano è già stata stabilita da tempo ed è il 19 agosto 2024, lo stesso giorno in cui prenderà il via ufficiale anche la prossima stagione con il Campionato di Serie A 2024-2025. Le trasmissioni programmate ogni settimana saranno almeno su due puntate, in giorni da stabilire. L'idea è quella che era stata anticipata già pochi giorni fa, quando i tre ex calciatori erano stati ospiti alla Fiera del Calcio, realtà social con cui si è stretta da subito una fitta collaborazione.