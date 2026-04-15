Federica Zille sbotta: “Adani, Cassano e Ventola sono stati di bassissimo livello con noi di DAZN”

Federica Zille giornalista di DAZN ha risposto a dei commenti durissimi che avevano effettuato Adani, Cassano e Ventola dopo una partita tra Como e Milan.

Cesc Fabregas è spesso tema di dibattito. L'allenatore spagnolo sta vivendo un campionato da protagonista con il Como, che lotta per un posto in Champions League. Di Fabregas però si parla soprattutto per il gioco e la mentalità, e ciò produce dibattiti talvolta feroci. Tempo fa Adani e Cassano entrarono a gamba tesa nei confronti nei confronti della giornalista di DAZN Federica Zille, che dopo qualche mese ha risposto per le rime ai due ex calciatori.

Il Como perde con il Milan

Il nastro si riavvolge e si torna al mese di gennaio. Il Milan in un recupero batte 3-1 il Como. La squadra di Fabregas gioca meglio in avvio e passa in vantaggio, poi però subisce tre reti a cavalli dei due tempi e incassa una sconfitta contro il pragmatico Allegri.

Cassano attacca duramente DAZN

Il dopo partita dà adito alle solite discussioni tra giochisti e risultatisti, un tema tanto caro ad Adani, Cassano e Ventola che nel successivo episodio di ‘Viva El Futbol' parlano di quella partita. L'ex numero 10 sempre senza peli sulla lingua commentando le parole di Fabregas si era soffermato sulle domande poste all'ex centrocampista: "Quattro co***oni che gli hanno chiesto cose allucinanti".

Federica Zille è un’apprezzata giornalista di DAZN.

L'intervista di Federica Zille a Fabregas

Quell'intervista l'aveva effettuata proprio Federica Zille, che nel podcast ‘Centrocampo' ha voluto ribattere ai protagonisti di ‘Viva El Futbol', partendo prima dal contesto: "Io mi diverto quando dicono qualcosa fuori dalle righe. La differenza tra un giornalista e un creator è chiara. Il creator piace più alle società perché non cerca il titolo, ma un contenuto. Io invece sono contenta quando tiro fuori una frase. In quel caso ricordo che stavamo facendo dei complimenti a Fabregas e lui mi risponde piccato a una domanda che in realtà era una sviolinata. Fabregas mi fa: ‘voi siete tutti risultatisti'".

"Adani, Cassano e Ventola mi hanno fatto girare le scatole"

Poi continua e rifila una stoccata ad Adani e Cassano: "Quello che mi ha fatto girare le scatoline è stato vedere altri commentatori. In particolare Adani, Cassano e Ventola nel loro programma dire ‘quei quattro co*****i di DAZN' dovevano dirgli (a Fabregas ndr.) hai fatto una grande partita e stop. In realtà noi quella analisi l'abbiamo fatta, ma se poi hanno preso tre gol dal Milan lo dovevamo dire, e qualcosa che non ha funzionato c'è stato".

Successivamente ha rincarato la dose dicendo: "Essere trattata così, nemmeno da colleghi, perché loro sono ex calciatori, non mi è piaciuto. Capisco che loro hanno un linguaggio diverso, però ecco, essere catalogati come quattro coglioni è stato di bassissimo livello".

"Cassano usa per i calciatori aggettivi per niente gentili"

Infine un attacco diretto ad Antonio Cassano, che secondo Zille potrebbe essere perfetto per parlare di calcio, considerando mille fattori, ma che invece utilizza a suo dire dei toni sbagliati: "Io ho bisogno di tempo per far sbollire, perché lì per lì mi arrabbio e rischio di scendere su un livello che non è il mio e rischio di dire le stesse cose. Lui ha tutte le caratteristiche per parlare di calcio a un livello top e invece perché deve andare a insultare il giocatore, perché spesso usa per i calciatori degli aggettivi non gentili, può dire ciò che pensa ovviamente, ma non sono tutti scarsi e che fanno tutti schifo. Anche il modo e il tono fanno la loro parte. E non si può pretendere che gli spettatori siano educati se noi non usiamo un linguaggio adatto".