Il Como fa la partita, il Milan vince: Rabiot e Maignan rimettono Allegri nella scia dell’Inter

Il Como gioca benissimo, nel primo tempo segna con Kempf e viene stoppato solo da uno strepitoso Maignan. Il Milan pareggia su rigore con Nkunku e poi vince grazie a una doppietta di Rabiot. L’Inter ora è a 3 punti.

Il Milan vince una partita di importanza capitale a Como e sale a quota 43 punti. I rossoneri mettono il Napoli a 3 punti, la Juve e la Roma a 4, e soprattutto tornano nella scia dell‘Inter. Il Como domina nel primo tempo, ma non trova il raddoppio, perché Maignan è in serata di grazia. Poi sale in cattedra Rabiot che si procura un rigore e segna una doppietta.

Como avanti con Kempf

Un primo tempo divino quello del Como, che ha sciorinato calcio. La squadra di Fabregas è stata spettacolare nei primi 45 minuti, occasioni a raffica per i lariani che dopo il gol di Kempf al 10′, il difensore di testa ha superato Maignan, ha avuto almeno quattro nitide palle gol. da Cunha si è divorato il suo, poi è diventato insuperabile il portiere francese, oggi pure capitano, che è stato prima super su Nico Paz e poi strepitoso nel finale di tempo con una parata fuori dai confini della realtà.

Il gol realizzato dal Como al Milan con il difensore tedesco Kempf.

Nkunku pareggia su calcio di rigore

Il Milan è stato largamente in difficoltà per tutto il primo tempo nel quale non è mai riuscito a tirare in porta realmente, con Allegri che a metà tempo ha modificato il modulo passando al 4-3-3. Al 45′ Rabiot fa l'inserimento giusto, Kempf lo abbatte. Rigore. Leao vuole calciare, Allegri decide che deve tirare Nkunku. Il tiro del francese non è perfetto, ma è potente. Perché Butez riesce a toccare, ma non trattiene, è 1-1.

Il calcio di rigore trasformato da Nkunku.

Rabiot mette davanti il Milan

Nel secondo tempo il Como riprende ad attaccare, Maignan è subito protagonista, ancora, e il Milan poco dopo mette la freccia ed effettua il sorpasso. Azione tutta di prima, Leao imbecca Rabiot che con un diagonale supera Butez, 1-2. Fabregas fa due cambi, mette pure Jesus Rodriguez. Allegri risponde con Fullkrug. Nico Paz colpisce una traversa. La bagarre aumenta.

Il gol di Rabiot, quello del sorpasso del Milan a Como.

Doppietta di Rabiot

I cambi aumentano, il tempo passa e la partita si avvicina e non di poco verso i rossoneri, che al minuto 88 trova il gol della vittoria con Rabiot, che con una staffilata dalla distanza sorprende Butez. Il Milan vince 3-1 e si porta a 3 punti dall'Inter. Il Como resta al sesto posto dopo una beffa davvero amara.