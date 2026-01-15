Il Como fa la partita, il Milan vince: Rabiot e Maignan rimettono Allegri nella scia dell’Inter
Il Milan vince una partita di importanza capitale a Como e sale a quota 43 punti. I rossoneri mettono il Napoli a 3 punti, la Juve e la Roma a 4, e soprattutto tornano nella scia dell‘Inter. Il Como domina nel primo tempo, ma non trova il raddoppio, perché Maignan è in serata di grazia. Poi sale in cattedra Rabiot che si procura un rigore e segna una doppietta.
Como avanti con Kempf
Un primo tempo divino quello del Como, che ha sciorinato calcio. La squadra di Fabregas è stata spettacolare nei primi 45 minuti, occasioni a raffica per i lariani che dopo il gol di Kempf al 10′, il difensore di testa ha superato Maignan, ha avuto almeno quattro nitide palle gol. da Cunha si è divorato il suo, poi è diventato insuperabile il portiere francese, oggi pure capitano, che è stato prima super su Nico Paz e poi strepitoso nel finale di tempo con una parata fuori dai confini della realtà.
Nkunku pareggia su calcio di rigore
Il Milan è stato largamente in difficoltà per tutto il primo tempo nel quale non è mai riuscito a tirare in porta realmente, con Allegri che a metà tempo ha modificato il modulo passando al 4-3-3. Al 45′ Rabiot fa l'inserimento giusto, Kempf lo abbatte. Rigore. Leao vuole calciare, Allegri decide che deve tirare Nkunku. Il tiro del francese non è perfetto, ma è potente. Perché Butez riesce a toccare, ma non trattiene, è 1-1.
Rabiot mette davanti il Milan
Nel secondo tempo il Como riprende ad attaccare, Maignan è subito protagonista, ancora, e il Milan poco dopo mette la freccia ed effettua il sorpasso. Azione tutta di prima, Leao imbecca Rabiot che con un diagonale supera Butez, 1-2. Fabregas fa due cambi, mette pure Jesus Rodriguez. Allegri risponde con Fullkrug. Nico Paz colpisce una traversa. La bagarre aumenta.
Doppietta di Rabiot
I cambi aumentano, il tempo passa e la partita si avvicina e non di poco verso i rossoneri, che al minuto 88 trova il gol della vittoria con Rabiot, che con una staffilata dalla distanza sorprende Butez. Il Milan vince 3-1 e si porta a 3 punti dall'Inter. Il Como resta al sesto posto dopo una beffa davvero amara.