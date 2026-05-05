Messi manda un messaggio ad Adani tramite Cassano: “Che ha combinato? Quando glielo dirò piangerà”

Antonio Cassano è stato a Miami la settimana scorsa insieme alla sua famiglia. In compagnia di sua moglie Carolina Marcialis e i figli Christopher e Lionel, l'ex attaccante barese ha incontrato Lionel Messi, campione proprio dell'Inter Miami coronando il suo sogno. Messi per Cassano è il calciatore più grande di tutto e anche per questo uno dei suoi figli porta quel nome in suo onore. L'incontro è avvenuto nel centro sportivo dell'Inter Miami e nel corso della puntata di ieri di ‘Viva el Futbol' in compagnia di Nicola Ventola e Lele Adani, Cassano racconta quella giornata svelando un retroscena relativo proprio ad Adani.

Cassano spiega di essersi fermato a pranzo con Messi il quale è stato gentilissimo a far recapitare immediatamente a tutta la famiglia 4 biglietti per la partita dell'Inter Miami nell'area hospitality. Ma non è tutto, a un certo punto Cassano racconta che Messi tira in ballo proprio Adani: "A un certo punto stavamo parlando del più e del meno anche del nostro programma e lui mi dice: ‘Ma Adani cosa ha combinato?'. Resto spiazzato e mi chiedo che ca**o abbia combinato Adani".

Cassano racconta di essere stato preso alla sprovvista e così prosegue il suo racconto spiegando il messaggio che Messi ha voluto far recapitare ad Adani: "Mi ha detto: ‘Che ha combinato contro il Messico? Digli grazie da parte mia'". Il riferimento era alla telecronaca dei Mondiali 2022, vinti proprio dall'Argentina, in cui Adani si distinse per il suo entusiasmo durante le partite dell'Albiceleste. "Io poi un attimo veloce ho agganciato. Messi mi ha detto che ha visto Lele urlava e mi ha richiesto di dirgli grazie da parte sua". A quel punto Cassano sottolinea di avergli risposto: "Gli ho detto che quando avrei rivisto Lele, raccontandogli quanto chiesto da Messi, lui si sarebbe messo a piangere".

Cassano, raccontando ancora aneddoti e dettagli di quell'incontro spiega: "È stato il sogno realizzato da parte mia e dalla mia famiglia. Ringrazio Leo veramente di cuore, l'Inter Miami, anche Suarez e De Paul che sono stati lì a parlare con me". Messi e Cassano si erano già incontrati nel febbraio del 2022, quando l’ex fantasista barese lo raggiunse negli spogliatoi del PSG. Anche in quell'occasione il video del loro faccia a faccia finì sui social, accompagnato da una frase diventata subito virale: "Dio esiste". In questo caso però Cassano ha voluto condividere anche questo aneddoto legato ad Adani.