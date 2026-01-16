Fabregas incredulo per quello che ha visto: "Se penso che questo è il Milan che vedevo da piccolo..."

Fabregas è molto amareggiato per il modo in cui è arrivata la sconfitta contro il Milan e ai microfoni di Sky, dopo alcune risposte di basso profilo, si lascia scappare una frase: “Se penso che questo è il Milan che vedevo da piccolo…”.

Cesc Fabregas è parecchio in difficoltà dopo la sconfitta del Como contro il Milan e, nonostante provi a nasconderlo, in alcune risposte del post-partita si fa più evidente l'amarezza per il risultato che è uscito dalla partita del Sinigaglia. La sua squadra ha dominato per larga parte del match ma non è riuscita a vincere e ai microfoni di Sky afferma: "Forse quando parlo sono capito male, oggi è difficile da analizzare, meglio che lo fate voi. Oggi è difficile, abbiamo fatto molte cose bene, una partita da vincere, dominata. Abbiamo fatto 700 passaggi loro 200, una roba incredibile. Poi è vero che non si vince con il possesso, loro sono giocatori troppi forti che vincono con individualità. Noi abbiamo fatto molto bene come collettivo".

L'allenatore dei lariani poi si lascia scappare una frase: "Se penso che questo è il Milan che vedevo da piccolo…". Sembra un chiaro riferimento all'atteggiamento avuto dalle due squadre in campo e al modo in cui si va alla ricerca della vittoria ma, subito dopo, ritorna su altri binari: "Vedrò la partita altre volte per capire bene e domani mattina (oggi, ndr) provare ad essere molto lucido con i miei ragazzi".

Fabregas: "Abbiamo fatto 700 passaggi loro 200, una roba incredibile"

Fabregas era evidentemente amareggiato nella sua analisi: "Abbiamo preparato una partita dove noi sapevamo che la potevamo perdere con due cose: individualità loro e contropiedi. Al 45 del primo tempo alla prima palla persa loro prendono rigore. Per vedere una partita così dominata devo tornare a Como-Lazio. Sono orgoglioso, anche se abbiamo perso e vado a casa con rabbia".

Infine, l'allenatore del Como afferma: "Quando fai 750 passaggi è vero che può succedere perdere due palloni e loro ti hanno fatto male. Noi dobbiamo migliorar su questo, tutte le occasioni che abbiamo subito nelle ultime partite sono tutti errori nostri e non azioni costruite dagli altri, devo dire ai ragazzi che quando si é così dominanti devi fare più gol. Complimenti a loro, il Milan è una grande squadra".