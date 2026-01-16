Cassano contro DAZN: “Quattro falliti, hanno chiesto cose allucinanti a Fabregas. E guadagnano pure”

Antonio Cassano si scaglia contro DAZN e le domande che sono state rivolte a Cesc Fabregas dopo Como-Milan: “Quattro co***oni che gli chiedono cose allucinanti e guadagnano dei soldi e sono in televisione”.

La vittoria del Milan in casa del Como apre un dibattito enorme su quanto visto in campo: conta più il bel gioco o il risultato? Concetto espresso da Cesc Fabregas a fine partita in diretta su DAZN e poi successivamente anche come tema d'approfondimento a ‘Viva el Futbol', il programma condotto da Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano. Proprio quest'ultimo è letteralmente esploso durante la puntata parlando di quanto visto al Sinigaglia sottolineando alcune cose su Massimiliano Allegri, ma non solo: "Sta riducendo il Milan ancora peggio di come ha fatto alla Juventus – ha detto -. Il Como fino all'altro giorno era in Serie B e sul mercato ha speso tanto ma non sono campioni".

E attacca ancora: "Io non posso accettare questo scempio, sono convinto che i tifosi del Milan siano felici – spiega ancora -. Tempo al tempo, secondo me non arriverà tra le prime quattro il Milan e Allegri ha poco futuro in rossonero così come la sua squadra. Ma chi sta valorizzando quest'anno?". A questo punto Cassano se la prende con chi esalta questo tipo di allenatori più attenti al risultato e ai tre punti che al bel gioco e il suo discorso parte proprio dalle parole di Fabregas nel post partita: "Quello che voleva dire Fabregas è: ‘Voi in Italia siete incompetenti e falliti'". Da qui Cassano si scaglia anche con chi ha rivolto domande all'allenatore del Como dopo la partita: "Quattro co***oni che gli chiedono cose allucinanti".

Le domande di DAZN a Fabregas contestate da Cassano

Cassano parla in maniera chiara di ciò che ha visto in tv e si scaglia contro coloro i quali, a suo dire, non hanno rivolto le domande giuste a Fabregas. In questo caso nella zona interviste dello stadio Sinigaglia, DAZN sottolinea al tecnico spagnolo che il Como mai aveva preso tre gol in casa. Dal campo invece, Dario Marcolin, chiede a Fabregas se fosse il momento di migliorare un pochino la fase difensiva, specie nell'uno contro uno. Una domanda che spiazza Fabregas il quale sottolinea come fino al 20esima giornata il Como fosse la seconda miglior difesa d'Europa. Ed è probabilmente su questo che Cassano esprime il proprio disappunto:

"Invece di fargli delle domande su come abbia giocato il suo Como che ha messo sotto il Milan, ecco quattro co***oni che gli chiedono cose allucinanti e guadagnano dei soldi e sono in televisione, veramente quattro co***oni – e continua -. La prima domanda, quando viene Fabregas doveva essere: ‘Complimenti, meritavate di vincere questa grande partita, me la può analizzare?'. E poi finisce lì".

Il momento in cui Marcolin chiede a Fabregas se sia da rivedere la fase difensiva.

Cassano dunque non è assolutamente d'accordo con quanto chiesto a Fabregas al termine di Como-Milan e sottolinea ancora una volta il suo pensiero: "Sono altre le domande da fare a un ragazzo che fino a un anno e mezzo fa non allenava e che sta dando spettacolo – spiega -. Erano 4-5 anni che non si vedeva una squadra che era in B un anno e mezzo fa e che si sta giocando la Champions disputare una partita così contro il Milan".

Le parole di Cassano su Allegri e ciò che accade a livello mediatico con lui

Il discorso di Cassano poi si allarga: "La figura di me**a che non stiamo facendo in Italia è anche questa – aggiunge -. Dopo stasera molto probabilmente non si vedrà mai più che una piccolissima giocare così contro una squadra che ha fatto la storia. Poi sottolinea: "Questo è il demerito di quattro co***oni che parlano di come questo allenatore (Allegri ndr) faccia giocare le sue squadre. Perché nessuno chiede ad Allegri ad esempio del mancato acquisto di Thiago Silva? Sono manovrati tra chi lavora al Milan e da lui stesso e noi faremo in modo che questi uomini di m**da non facciano più parte del mondo del calcio". E conclude: "Oggi tante persone pregavano che Allegri vincesse in qualsiasi modo solo per dire che nel calcio contano i risultati e non far giocare bene le squadre, e questi devono andare fuori dai cogl**oni".