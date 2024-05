Adani, Cassano e Ventola svelano l’inizio del nuovo programma dopo la Bobo TV: “Non ci fermeremo più” Lele Adani insieme ad Antonio Cassano e Nicola Ventola durante un evento a Catania hanno annunciato la data d’inizio del loro nuovo programma dopo la Bobo TV: “Inizierà dalla prima giornata del prossimo campionato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dalla fine della Bobo TV con Vieri all'inizio di una nuova avventura. Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola si mostrano per la prima volta insieme in un evento ufficiale a Catania. L'occasione ideale per dare il via al loro nuovo format sul calcio. Non è chiaro ancora dove sarà trasmesso, come si chiamerà e su quali piattaforme sarà disponibili, ma è stato proprio Adani ad ufficializzare la data di partenza: "C’è una struttura seria che abbiamo creato – spiega – In maniera più ufficiale inizierà dalla prima giornata del prossimo campionato, ci troverete su tutte le piattaforme e quando cominceremo non ci fermeremo più".

C'era grande attesa attorno al programma dei tre ex calciatori estromessi a sorpresa dalla Bobo TV 6 mesi fa con un annuncio in diretta fatto proprio da Vieri. "Noi ci siamo sempre confrontati su tutto mettendo davanti il sentimento creando qualcosa 4 anni e mezzo fa – ha continuato Adani -. Da sei mesi questa cosa l’abbiamo difesa anche nel silenzio, che è molto più difficile e abbiamo aspettato il momento giusto per rimetterci insieme". La data d'inizio del nuovo programma è dunque fissata in concomitanza con il nuovo campionato ma non è da escludere che possano partire con un format ad hoc in occasione degli Europei 2024.

Cassano, Adani e Ventola durante l'evento di Catania.

Le parole di Cassano e Ventola in vista del nuovo programma

La prossima stagione segnerà dunque l'inizio di un nuovo capitolo della loro esperienza da opinionisti che fanno della parole "libertà" il loro punto di forza. E questo lo spiega Cassano: "Da questa sera inizia un nuovo percorso – annuncia – Sono contento che sono con i miei amici fraterni per iniziare una roba pazzesca e sono convinto che facciamo il c..o a tutti perché la gente vuole sentire quello che diciamo noi in maniera libera". Poi chiude: "Non abbiamo il capo che decide, non siamo contro o a favore di nessuno, siamo solo a favore del pallone. Quello che ci va di dire diciamo".

Il trio insieme poco prima dell'inizio dell'evento.

Stesso concetto espresso da Ventola con una sola frase: "Ricominciamo perché lo dobbiamo alla gente". La libertà di espressione su determinati argomenti legati al mondo del calcio era stata l'arma in più della Bobo TV. Adani, Cassano e Ventola furono di fatto esclusi dal format che fu fortemente ridimensionato poiché trasmesso sulla radio ufficiale della Serie A diventando visibile dunque oltre che su Twitch anche sul canale, sito e l'APP del massimo campionato italiano. Oggi l'inizio di un nuovo programma annunciato ufficialmente per l'inizio del prossimo campionato.