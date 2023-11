La Bobo TV sulla radio ufficiale della Serie A: ecco perché Vieri ha rotto con Adani e Cassano Bobo Vieri e la Bobo TV saranno trasmessi anche sulla radio ufficiale della Serie A e sui rispettivi canali. Un tassello in più per la ricostruzione dei motivi che hanno portato alla rottura con Adani, Ventola e Cassano.

A cura di Marco Beltrami

Svolta importante per la Bobo TV. Christian Vieri e il suo fortunato format sbarcano sulla radio ufficiale della Serie A diventando visibile dunque oltre che su Twitch anche sul canale, sito e l'APP del massimo campionato italiano. Tutto a partire dalla seconda puntata che vedrà come ospiti diversi calciatori. Dopo la rottura con Adani, Ventola e Cassano, novità degna di nota per l'ex bomber che aveva annunciato grandi cambiamenti. Proprio questo potrebbe essere alla base della separazione infatti tra i quattro. Cassano infatti aveva parlato di un possibile inserimento non gradito di un "quinto personaggio". Potrebbe essere stata magari proprio la prospettiva di sbarcare in Serie A a non essere condivisa.

Questo infatti avrebbe comportato necessariamente un cambio di registro magari dei 4 ex colleghi e della loro trasmissione Calcio con la F. Cassano al momento della consegna del Tapiro d'Oro, aveva spiegato come lui, Adani e Ventola volessero continuare sulla strada del format che a suo dire funzionava senza novità e senza "personaggi" extra. Una posizione che si è scontrata con quella dell'ex bomber che, smentendo motivi economici, ha comunque confermato la voglia di provare nuove strade. Una posizione non chiarissima a giudicare dal polemico messaggio odierno di Adani: "Ma se era giusto cambiare perché nessuno sapeva? Viva il futbol!". In tal senso l'accordo della Serie A in questo momento potrebbe aggiungere un nuovo tassello al puzzle.

La Bobo TV con la nuova trasmissione di Vieri, Christian Vieri Talk Show sbarca dunque sui canali ufficiali della Lega Serie A: dunque il format andrà on air in modalità DAB e IP e sarà visibile sul digitale terrestre al LCN 899, sul sito e sulla APP della Lega Serie A, nonché sul sito e sulla APP di RDS e sui canali Twitch e TikTok della Bobo TV.

Dopo la prima puntata della nuova trasmissione in cui sono stati ospiti youtuber e creator, la seconda potrà contare su importanti ex calciatori. Saranno Adriano, Iuliano, Nick Amoruso, Diamanti e Francesco Totti a raccogliere l'eredità di Adani, Cassano e Vieri nell'appuntamento che farà il suo esordio anche sulla radio ufficiale della Serie A.

Grande entusiasmo da parte di Luigi De Siervo, amministratore della Lega Serie A: "Con grande piacere accogliamo il nostro Ambassador Vieri e la BOBO TV all'interno di Radio TV Serie A con RDS. Questa attività di co-marketing va ad arricchire di un altro importante tassello l'offerta di contenuti esclusivi dedicati ai nostri ascoltatori, a dimostrazione che continua il percorso di crescita della Lega Serie A in una Media Company in grado di intrattenere tifosi di tutte le età".

Anche Bobo Vieri non ha nascosto la sua soddisfazione con queste parole: "Sono molto contento di iniziare questa partnership con Radio TV Serie A con RDS, proseguendo una collaborazione iniziata ormai tre anni fa come Ambassador della Lega Serie A. Questa unione dà la possibilità alla BOBO TV con il format Christian Vieri Talk Show di aumentare la propria visibilità attraverso la multicanalità offerta dal DAB, dall'IP e dal digitale terreste".

Insomma inizia una nuova era per la Bobo TV, in cui non c'è più spazio per i 3 ex amici. Questi ultimi dal canto loro, proprio come anticipato da Cassano potrebbero tornare presto in streaming con un altro progetto. Chissà cosa bolle in pentola.